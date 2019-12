Vacanze in America/ Video, su Rete 4 il film con Jerry Calà e Christian De Sica

Vacanze in America va in onda su Rete 4 prevede per la seconda serata di oggi, giovedì 26 dicembre, a partire dalle ore 23:30. Si tratta di una pellicola italiana realizzato nel 1984 da diverse case cinematografiche nostrane che ha visto alla regia Carlo Vanzina il quale in collaborazione con il fratello Enrico sii è anche occupato della stesura del soggetto e della sceneggiatura. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Manuel De Sica, la scenografia porta la firma di Paola Comencini E nel cast sono presenti tantissimi attori italiani e personaggi televisivi molto Amati dal pubblico tra cui Jerry Calà, Christian De Sica, Claudio Amendola, Edwige Fenech, Antonella Interlenghi, Gianmarco Tognazzi, Fabio Ferrari, Gianfranco Agus e Renato Moretti.

Vacanze in America, la trama del film

Ecco la trama di Vacanze in America. Verso la fine dell’anno scolastico un gruppo di studenti che fanno parte di una scuola Cattolica di San Crispino nella provincia di Roma stanno per partire alla volta di una meravigliosa vacanza negli Stati Uniti d’America. Ad accompagnarli nel viaggio ci saranno Don Buro e il suo fido Don Serafino insieme ad altri componenti della scuola ed alcuni genitori tra cui la signora De Romanis. Come ogni classe scolastica anche i componenti di questo istituto sono i più svariati in quanto ci sono persone piuttosto caute nei loro modi di fare ed altri invece che si lasciano andare goliardate che puntualmente vengono pagate da tutti. Il giovane Peo Colombo ad esempio insieme ad alcuni amici si ritroverà nei guai nei pressi di Las Vegas quando consumerà tutti i propri soldi e quelli di altre persone per poter andare una serata al casinò e soprattutto cercare la compagnia di una escort. Per ripianare le sue perdite e soprattutto per pagare un taxi che lo ha accompagnerà a diverse centinaia di chilometri di distanza dovranno partecipare tutti i componenti della scolaresca mettendo mano ai loro risparmi. Naturalmente questa gita permetterà di visionare tutte le bellezze degli Stati d’America partendo dal Gran Canyon e soprattutto darà modo ai vari protagonisti di intrecciarsi in storie d’amore straordinariamente appassionanti e tantissime altre situazioni. Inoltre durante il loro tragitto scorrazzando da una parte all’altra degli Stati Uniti d’America ritroveranno un’altra scolaresca di Torino per cui si giocherà una partita in terra straniera tra i tifosi della Roma e i tifosi della Juventus. Insomma un bellissimo film commedia adatto per tutta la famiglia che permette di rilassarsi e soprattutto di divertirsi anche grazie alla bontà del cast.

Il trailer di Vacanze in America





