Vacanze romane è il debutto di Audrey Hepburn sul grande schermo che la rese subito un'icona del cinema. Con lei, il già grande Gregory Peck

Vacanze romane su Rai 3 regista William Wyler

Giovedì 14 agosto Rai 3 trasmette alle 21:20 un classico immortale del cinema: Vacanze romane, film americano del 1953, romantico e commedia. Regia di William Wyler, uno dei maestri del cinema di Hollywood, e sceneggiatura di Dalton Trumbo, per Ian McLellan Hunter e John Dighton.

Clizia Incorvaia piange Eleonora Giorgi, lo sfogo: "Anno difficile"/ "La mia vita? Totalmente cambiata"

Con Audrey Hepburn, al suo esordio in un film statunitense per il quale vince l’Oscar come miglior attrice, e Gregory Peck, già apprezzato per ruoli intensi e carismatici. Il look è dato da fuoriclasse: Edith Head per i costumi, Franz Planer e Henri Alekan per la fotografia, Wally Westmore e Alberto De Rossi per il trucco. Ambientato tra le meraviglie di Roma, il film è impreziosito anche da un cast internazionale, tra cui Eddie Albert, Paola Borboni e Tullio Carminati.

Fabio Concato choc: "Ho un tumore"/ Il cantante annulla tutti i concerti: "Mi sto curando"

Una principessa in fuga dai doveri del galateo, la trama di Vacanze romane

Vacanze romane (1953) narra la vicenda della giovane principessa Anna che, durante una visita ufficiale a Roma, oppressa dai mille obblighi del suo ruolo, riesce a fuggire per una notte. Dopo che le è stato somministrato un tranquillante per calmarla nel bel mezzo di un esaurimento nervoso, vede un’opportunità per scappare da sola e fugge dal palazzo per vagare per la città.

Il farmaco ridurrà il suo livello di abilità e lei crolla su una panchina e viene trovata da Joe Bradley, un giornalista di stanza a Roma. Ignaro della vera identità della principessa, Joe accoglie la ragazza nel suo appartamento e solo il giorno dopo realizza che la misteriosa fanciulla non è altro che la principessa che doveva intervistare.

La cosa, Italia 1/ Trama e cast del prequel che racconta l'inizio del cult di Carpenter, oggi 14 agosto 2025

Fiutando uno scoop professionale, promette al suo direttore un’esclusiva. Nel frattempo, Anna, ignara delle intenzioni di Joe, parte per una gita per Roma con il gusto di una persona comune: shopping di vestiti, cibo di strada e assaporando la sua libertà. Joe la insegue, ma presto i due si ricongiungono e si trovano coinvolti nel facile divertimento, tra turismo ed esplorazioni della città.

Nel frattempo la sua corte, presa dal panico per la sua sparizione, invia agenti sulle sue tracce: c’è una festa e Anna viene riconosciuta, ma riesce a fuggire con Joe. Alla fine l’esperienza della principessa rientra nelle sue responsabilità, ma lei è decisamente diversa. Joe, a una pubblica riunione, si presenta come un giornalista ma non pubblica nulla e Anna, commossa, sa ormai che il legame che li unisce sarà un prezioso segreto che custodirà nel cuore.