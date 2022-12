Vacanze romane/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck, Audrey Hepburn

Vacanze romane, film di Rete 4 diretto da William Wyler

Vacanze romane è un film americano del 1953 di genere commedia e sentimentale, che andrà in onda su Rete 4 oggi, 24 dicembre, dalle ore 21.25. Il film è stato diretto da William Wyler e prodotto da William Wyler e Maurizio Lodi-Fè. La sceneggiatura è stata attuata da Dalton Trumbo, Ian McLellan Hunter, John Dighton, mentre la scenografia da Hal Pereira, Walter Tyler, Vittorio Valentini e da Elso Valentini.

I costumi, la fotografia e il trucco del film Vacanze romane sono stati affidati rispettivamente a Edith Head, Franz Planer, Henri Alekan, Wally Westmore e ad Alberto De Rossi. Il cast è composto da Gregory Peck, Audrey Hepburn, Eddie Albert, Margaret Rawlings, Tullio Carminati, Laura Solari, Gorella Gori, Alfredo Rizzo, Paola Borboni e Paolo Carlini.

Vacanze romane, la trama del film

Leggiamo la trama di Vacanze romane. La principessa Anna visita Roma mentre sta intraprendendo un viaggio diplomatico. Una notte ha una crisi nervosa a causa della pesantezza delle proprie responsabilità e le viene somministrato un sedativo, ma una volta sola decide di scappare per camminare tra le strade di Roma. Il sedativo la fa addormentare in mezzo a una via e viene ritrovata da Joe Bradley, un giornalista statunitense che svolge il proprio ruolo a Roma. Lui vorrebbe portarla presso la sua abitazione, ma la donna non vuole rivelare la sua identità e chiede di recarsi al Colosseo, ma alla fine il giornalista non volendola lasciare sola la porta nella sua dimora. Il giorno dopo Joe scopre che avrebbe dovuto intervistare proprio la donna, trattandosi della principessa Anna che aveva avuto un malore.

Dunque promette al suo capo dietro ad un consistente compenso di intervistare la donna, dichiarando poi di avere in mano uno scoop. Intanto la principessa di sveglia e dopo aver ringraziato l’uomo per la premura, decide di girare per le strade di Roma come una turista, acquistando abiti e cibo, ma non sa di essere seguita da Joe. I due alla fine si incontrano e insieme si divertono vagabondando per la città, mentre i tutori della principessa sono preoccupati per la sua scomparsa e assumono degli agenti per cercarla. In serata Joe e Anna vanno ad una festa, dove la principessa viene notata da alcuni agenti, dai quali riescono a fuggire. I due alla fine si salutano e Anna rientra a palazzo, mostrando un grande cambiamento e adempiendo ai suoi doveri. Infine Anna incontra Joe sotto le vesti di giornalista, rimanendo delusa di ciò per poi apprendere che quanto vissuto con lui non verrà rivelato.











