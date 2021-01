Vacanze romane/ Su Rete 4 il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn (oggi, 7 gennaio)

Vacanze romane (Roman Holiday) andràin onda oggi, giovedì 7 gennaio, su Rete 4 alle ore 16.20. Il film è girato nel 1953 da William Wyler, regista tedesco, noto per essere divenuto un regista di guerra nel corso del secondo conflitto mondiale. Nel corso della carriera egli ha ottenuto dodici candidature al premio Oscar vincendone tre. Il film di maggior successo è Ben-Hur (1959), pellicola vincitrice di ben undici Oscar. Vacanze romane vede come protagonisti Gregory Peck e Audrey Hepburn: il primo era già una star affermata, mentre sarà proprio questa pellicola a rendere famosa la Hepburn che, fino a quel momento, aveva interpretato solo ruoli secondari.

Le musiche sono composte da Georges Auric, compositore francese e autore di diverse musiche per film, entrate nella hit parade di vendita discografica. Si ricordano per esempio la canzone Where Is Your Heart per Moulin Rouge (John Huston, 1952) o i suoi contributi in film come La bella e la bestia (Jean Cocteau, 1946), Vite vendute (Henri-Georges Clouzot, 1953) Il gobbo di Notre Dame (Jean Delannoy, 1956) e molti altri. Soggetto e sceneggiatura sono a cura di Dalton Trumbo, sceneggiatore, regista e scrittore statunitense.

Tra i suoi progetti si ricordano film come Il prezzo del successo (Joseph Anthony, 1959), Spartacus (Stanely Kubrick, 1960), Exodus (Otto Preminger, 1960), L’uomo di Kiev (John Frankenheimer, 1968) e Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973). Vacanze romane inoltre ha il merito di aver reso nota a tutto il mondo la Vespa Piaggio.

Vacanze romane, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Vacanze romane. Roman Holiday comincia con un cinegiornale che annuncia la visita a Roma da parte della principessa Anna (Audrey Hepburn). Nella capitale italiana, dopo un ricevimento in ambasciata in cui vi sono tutte le maggiori cariche istituzionali e gli esponenti della nobiltà internazionale, Anna ha un crollo nervoso.

Viene sedata ma, prima che il sonnifero faccia effetto, la principessa scappa. Poco dopo viene ritrovata sdraiata nei Fori Imperiali dal reporter americano Joe Bradley (Gregory Peck).

Il giornalista non la riconosce ma, volendola aiutare, la ospita nel suo studio. Solo il giorno dopo, Joe si rende conto di chi sia la misteriosa ragazza poiché sul quotidiano del giorno c’è una sua foto. Scommette quindi col suo capo che gli farà avere un articolo esclusivo sulla principessa Anna e contatta subito un collega fotografo che ha l’incarico di fare degli scatti. Cosa succederà? Joe riuscirà ad avere l’agognato articolo?

