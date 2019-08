Vacanze romane/ Video, su La7 il film con Gregory Peck e Audrey Hepburn

Il film Vacanze romane è la scelta di La7 per la sua prima serata di oggi, lunedì 12 agosto 2019. La pellicola diretta da William Wyler andrà in onda dalle 21.15 e vanta una coppia di artisti di grido e immortali: Audrey Hepburn e Gregory Peck. Il lavoro di Wyler risale inoltre al ’53 ed appartiene al genere commedia, realizzato grazie ad un soggetto del due volte Premio Oscar Dalton Trumbo, uno dei quali con questo film e un secondo tre anni più tardi grazie a Irvin Rapper e il suo La più grande corrida. Nel cast troviamo invece altri attori italiani come Tullio Carminati, Claudio Ermelli, Alfredo Rizzo, Gorella Gori, Laura Solari, Paola Borboni e Paolo Carlini, ma anche internazionali come Eddie Albert per il ruolo principale di Irving Radovich e Margaret Rawlings per quello della contessa Vereberg.

Vacanze romane, la trama del film

La trama di Vacanze romane accende le luci sulla Principessa Anna, una reale che decide di visitare Roma durante un viaggio diplomatico. A causa di un forte stress, una notte decide di fuggire e nascondere la sua vera identità, ma il suo piano viene ostacolato parzialmente da un altro imprevisto. La donna infatti si addormenta in un vicolo e viene ritrovata dal giornalista Joe Bradley. L’americano non riesce a scoprire la verità sul suo conto, ma pensando che sia ubriaca sceglie di portarla a casa sua per farla riposare. Scoprirà la verità solo al mattino successivo e decide subito di approfittarne per realizzare un scoop. Tornato a casa, finge infatti di non sapere chi sia Anna e la segue di nascosto, organizzando poi un finto incontro a piazza di Spagna. Anna, che intanto a scelto di spacciarsi per Anya, gli racconta di aver abbandonato il collegio in cui studia e di voler fuggire dal suo mondo. Non sa che l’amico Irving del giornalista intanto la sta fotografando, persino quando salirà a bordo della Vespa di Joe e finirà in questura. Il legame fra il giornalista e la Principessa però inizia a cambiare, tanto che si ritroveranno fin troppo vicini ad una festa. Il loro incontro galante tuttavia verrà interrotto dall’arrivo di alcuni agenti mandati dai tutori a prelevare Anna. I due potranno comunque contare l’uno sull’altra e sul sentimento appena sbocciato, tanto che non esiteranno ad usare qualsiasi mezzo per poter fuggire indisturbati.

Il trailer del film Vacanze romane





