“Vaccinati al Nord, no vax al Sud, indecisi nelle Isole”/ Video virale, ma è una gag…

Confinare i no vax al Sud, concentrare tutti i vaccinati al Nord e lasciare alle Isole il compito di ospitare “color che son sospesi”, ovvero gli indecisi del siero anti-Covid: questo è il riassunto della gag che sta girando vorticosamente in queste ore sul web, anche se sono in molti a non avere ancora compreso che si tratti di un filmato comico e non di una dichiarazione di un politico reale. Sì, perché di fronte alle telecamere e al microfono di un’improvvisata giornalista, c’è un politico locale, di cui non viene svelato il nome, con indosso giacca e cravatta (quest’ultima di un improbabile verde fluo, abbinata alla pochette di analoga tonalità cromatica, ndr). È lui a veicolare questi concetti, a scandalizzare la nazione, a lanciare addirittura la proposta di costruire un muro a Roma, che, dividendo in due parti la Capitale, possa rappresentare la linea di demarcazione in grado di separare chi ha detto sì al vaccino da chi lo rifiuta.

“I vaccinati giustamente non si vaccinano perché non sono vaccinati, ma giustamente i vaccinati vogliono che i non vaccinati si vaccinino”, afferma l’intervistato, facendo ricorso a un ardito gioco di parole in grado di mandare in tilt anche lo spettatore più attento. “La questione è un po’ difficile da capire, ma penso di averla spiegata nella migliore maniera possibile”, conclude con aria soddisfatta il politico. O pseudo-tale…

ITALIA DIVISA TRA VACCINATI E NON: VIDEO GAG VIRALE DEL COMICO FORTUNELLO ERRIGO

Ad essere sotto mentite spoglie, infatti, è Fortunello Errigo, cameriere avente una spiccata passione per la comicità e attivista calabrese di lungo corso, non nuovo a interventi video ironici, nei quali si diverte a scimmiottare le dichiarazioni “intelligenti” di assessori e consiglieri italiani. Addirittura, ha aperto un canale su YouTube, denominato “Presidente Fortunello”, al quale si sono già iscritte oltre mille persone, con un totale di visualizzazioni complessive che ha sfondato quota 270mila. Su Facebook, invece, è rintracciabile attraverso la pagina “Fortunello tutto più bello”, che conta quasi 12.500 seguaci.

Fra i vari file audiovisivi disponibili e a cura di Fortunello, ve ne sono alcuni imperniati sulle tematiche che movimentano l’attualità, fra cui il Green Pass, il ponte sullo Stretto di Messina, il Dpcm, le mutazioni climatiche e così via.