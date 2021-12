“Vaccinati infetti? Lo hanno negato e nascosto”/ Borgonovo: “Virologi senza vergogna”

Anche i vaccinati contribuiscono a diffondere l’epidemia. Non allo stesso modo, secondo quanto affermato da alcuni studi, ma non è questo il punto per Francesco Borgonovo. Il condirettore de La Verità, infatti, sulle colonne del giornale se l’è presa con quei virologi che avevano alimentato la convinzione che chi riceve il vaccino non trasmette il coronavirus. Fa il nome del professor Luca Richeldi, direttore di Pneumologia del Gemelli, che a fine luglio al Corriere della Sera diceva: «Ho paura per chi non ha potuto o voluto vaccinarsi. Ci dobbiamo aspettare la pandemia dei non vaccinati». Nel mirino del giornalista anche Pierpaolo Sileri che in Parlamento ha dichiarato: «Dire che i vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono è una falsità! È una bugia!».

Fa riferimento anche al virologo Roberto Burioni, che l’11 ottobre sul suo sito Medical Facts scriveva: «La “lezione” di Burioni: il vaccino contro il Covid protegge anche chi non lo ha fatto». Burioni spiegava infatti che «il virus circola di meno grazie all’elevato numero di vaccinati». Non fa eccezione Ilaria Capua, che all’inizio di marzo affermava: «Il vaccino fa miracoli, dobbiamo crederci. Due mesi e ne siamo fuori».

BORGONOVO “VIROLOGI? PROFETI DA QUATTRO SOLDI”

Francesco Borgonovo, a prescindere dalle critiche, apre una riflessione sulla comunicazione fin qui avuta dagli esperti, che hanno rilasciato dichiarazioni con una sicurezza ingiustificata se appunto la pandemia Covid evolve in modo inaspettato. «Non ci sarà bisogno della terza dose», diceva ad esempio Matteo Bassetti a maggio, come ricordato dal giornalista de La Verità. La situazione cambia di continuo? Allora serve prudenza per Borgonovo nelle dichiarazioni. «Cari, non sapevate proprio niente (e se sapevate avete consapevolmente detto balle), però avete parlato e straparlato, e ora non potete far finta che non sia successo nulla, non potete cavarvela sibilando che “tutto cambia di continuo”».

L’attacco di Francesco Borgonovo sulle colonne de La Verità è duro e diretto: «Dovete rendere conto, oppure avvoltolarvi nelle vostre menzogne e rimanere finalmente in silenzio, perché avete abusato della pazienza e della buona fede degli italiani. Solo che, invece di fare ammenda, continuate a rincarare la dose». Visto che Mattarella ha criticato il troppo spazio concesso ai no vax, Borgonovo aggiunge: «Viene da pensare che, in realtà, sia stato dato eccessivo spago soprattutto ai profeti da quattro soldi al servizio della Cattedrale Sanitaria, ai propagandisti smargiassi che ancora imperversano su tutti i canali e su tutti i giornali». E conclude drasticamente: «Questa gente è senza vergogna».



