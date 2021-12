“Vaccinati USA sovrastimati dal CDC”/ Gli Stati: “Errore di calcolo, sono di meno”

Vaccinati USA sovrastimati? Questa è la clamorosa denuncia dei funzionari statali e locali che giunge direttamente dall’altra parte dell’Atlantico e che ha trovato spazio sulle colonne di “Rt.com”. In particolare, viene affermato a chiare lettere che il CDC avrebbe conteggiato con stime in eccesso il numero di cittadini statunitensi che si sono sottoposti alla vaccinazione anti-Covid. Infatti, mentre i dati del CDC suggeriscono che circa 240 milioni di americani hanno ricevuto almeno una dose, soltanto 203 milioni sarebbero completamente vaccinati, una statistica che suggerirebbe che 37 milioni di persone non hanno portato a compimento il loro ciclo vaccinale.

Tuttavia, i funzionari statali e locali rilevano come questi dati siano “improbabili”, suggerendo invece che “il governo ha registrato erroneamente i dati sui vaccini degli americani su larga scala, conteggiando erroneamente le seconde dosi e i richiami come prime dosi e, quindi, sovrastimando il numero di americani vaccinati”. Ne consegue che sia i completamente vaccinati che i completamente non vaccinati sono sovrastimati da parte del CDC e, in virtù di ciò, i dipartimenti sanitari statali hanno liberamente modificato le loro statistiche, nella speranza di arrivare a numeri più realistici nell’ultimo mese.

VACCINATI USA SOVRASTIMATI: LE RIVELAZIONI DEI FUNZIONARI STATALI

Molti funzionari sanitari statali, scrive Rt.com, si sono dimostrati pessimisti sulla capacità di riconciliare i numeri nazionali con i loro dati, notando che il divario tra le statistiche ha reso “davvero difficile indirizzare la nostra messaggistica di richiamo”. Il portavoce del Dipartimento della Salute Pubblica di Philadelphia, James Garrow, ha esplicitamente asserito: “Non abbiamo alcuna fiducia nei numeri sul sito web del CDC e non facciamo mai riferimento ad essi”.

Le statistiche ufficiali sembrano indicare che gli Stati Uniti – con il 72,5% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose di vaccino, ma solo il 61,3% ne ha ottenute due – incarnano una grande eccezione rispetto agli altri Paesi del G7. Secondo Bloomberg, l’Unione Europea ha solo un divario del 2,6% tra i vaccinati singolarmente e quelli completamente vaccinati, mentre gli Stati Uniti d’America, loro malgrado, “vantano” la più grande disparità (11%).

