Vaccinazioni Lombardia over 80/ Oggi 15 febbraio prenotazioni online: come fare

Oltre 25mila chiamate al numero verde predisposto dalla Regione Lombardia per tutte le informazioni sulle vaccinazioni anti Covid per gli over 80. Questo il bilancio di ieri pomeriggio. Un antipasto di quello che accadrà oggi, lunedì 15 febbraio 2021, visto che si aprono le adesioni per i circa 700mila ultraottantenni lombardi, tra cui pure i nati nel 1941, anche se non hanno ancora compiuto gli 80 anni, non ricoverati in strutture come Rsa che erano già incluse nella fase 1 della campagna vaccinale. Tutte le informazioni per le adesioni sono state già fornite sabato, quando è stato lanciato il numero verde 800 89454. L’adesione può essere data solo online, accedendo al portale della Campagna vaccinale anti Covid della Regione Lombardia ma in caso di necessità si può richiedere l’assistenza dei medici di base, che nel frattempo sono insorti.

Gli over 80 che non hanno familiarità con Internet, possono farsi aiutare, oltre che dal medico di famiglia, anche da un parente o recarsi in farmacia, muniti di tessera sanitaria e numero di telefono che fisso, così da effettuare la registrazione alla piattaforma. Chi inserisce il numero di cellulare riceve subito un codice di verifica via sms.

VACCINAZIONI LOMBARDIA OVER 80: VIA AD ADESIONI

Adesione, però, non vuol dire prenotazione. Dopo aver registrato la propria adesione, il sistema in seguito contatta l’anziano, con un sms o una telefonata, per fissare un appuntamento in un centro vaccinale della sua zona. Invece chi ha lasciato il cellulare riceve sms di promemoria. Non è detto che chiamata e sms arrivino rapidamente, perché la programmazione dipende dalle forniture dei vaccini, in questo caso di Pfizer e Moderna. Peraltro, si sta ancora completando la fase 1 della campagna con i richiami. La Regione Lombardia comunque ha messo a disposizione anche un video con le istruzioni su come registrarsi alla campagna vaccinale anti Covid a partire da oggi, 15 febbraio 2021, alle ore 13.

VACCINAZIONI LOMBARDIA OVER 80: SE IN GRAVI CONDIZIONI…

Chi è allettato o comunque non in condizioni di uscire di casa, deve manifestare la volontà di ricevere il vaccino tramite il suo medico curante e sarà vaccinato a domicilio dal dottore col supporto dei volontari della Protezione civile «che assisteranno il professionista con veicoli attrezzati per il trasporto delle dosi vaccinali». Lo precisa l’assessorato al Welfare di Regione Lombardia con una nota ufficiale. «Le persone con 80 anni e più che non possono uscire di casa, perché allettate o in condizioni di grave infermità/invalidità potranno esprimere la volontà di aderire alla campagna vaccinale rivolgendosi al proprio medico di medicina generale, che resta il riferimento clinico e sanitario principale a cui rivolgersi».





