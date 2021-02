Vaccinazioni over 80 Lombardia/ Prenotazioni dal 15 febbraio: info e cronoprogramma

Al via lunedì 15 febbraio 2021 la campagna di vaccinazione per gli over 80 in Lombardia. Si comincia con la prima fase, quella delle prenotazioni, poi da giovedì 18 febbraio si comincerà con le somministrazioni. A tal proposito, la Regione fa sapere che gli appuntamenti saranno fissati e comunicati in base alle dosi di vaccino che la struttura del commissario straordinario all’emergenza Covid Domenico Arcuri metterà a disposizione per la categoria denominata “1 ter”. Per ora si tratta di quelli Pfizer e Moderna. Stando alle previsioni di consegna, l’ipotesi della Regione Lombardia è di completare le somministrazioni della prima dose entro la settimana del 29 marzo. Sono 726mila gli over 80 che potranno ricevere il vaccino. Per loro già da oggi è a disposizione il numero verde 800.89.45.45 tramite cui ottenere maggiori informazioni.

Sono stati messi a disposizione, comunque, diversi canali per la prenotazioni: oltre al medico di famiglia e le farmacie, c’è il portale dedicato di Regione Lombardia. Per la richiesta della vaccinazione bisogna avere a disposizione tessera sanitaria o carta nazionale dei servizi, numero di cellulare o telefono fisso. La richiesta può essere inoltrata anche dai familiari e caregiver, purché abbiano a disposizione i dati richiesti.

VACCINAZIONI OVER 80 LOMBARDIA, LA PROCEDURA

Sono due le fasi che caratterizzano l’adesione alla campagna vaccinale in Regione Lombardia. Nella prima bisogna inserire i propri dati. Per la verifica del numero di cellulare il sistema invia all’utente un sms con un codice di verifica per la validazione, in alternativa si può fornire il numero di telefono fisso. Per procedere bisogna fornire il proprio consenso all’adesione alla campagna vaccinale, poi si ottiene una ricevuta con il numero della richiesta di adesione e il riepilogo dei dati. Dopo la fase di adesione, scatta la prenotazione dell’appuntamento. Si riceve un sms o una telefonata (se viene inserito un numero fisso nella piattaforma) con le indicazioni dell’appuntamento. Regione Lombardia precisa che per ora non è prevista la possibilità di modificare data, ora e luogo della somministrazione. Si riceverà poi un sms qualche giorno prima come promemoria dell’appuntamento. Quello per la seconda dose viene comunicato quando viene somministrata la prima dose. Per quanto riguarda le date degli appuntamenti, bisogna tener conto del cronoprogramma stilato da Regione Lombardia.

VACCINAZIONI OVER 80, IL CRONOPROGRAMMA

Si comincia giovedì 18 febbraio con 18mila somministrazioni a salire con 54mila dal 22 febbraio. Dal 1 marzo si passa a 108mila, mentre dall’8 marzo 138mila. Così pure dal 15 e 22 marzo. Dal 29 marzo invece 132mila. Dopo un intervallo di 21 giorni dalla prima dose comincerà la somministrazione della seconda. I vaccini Pfizer, per le loro caratteristiche particolari di conservazione, saranno somministrati dai centri vaccinali di Ats e Asst. Quelli Moderna, meglio gestibili, potranno essere usati per i soggetti allettati che saranno raggiunti a domicilio tramite Usca, medici di famiglia o Esercito. L’8 marzo invece terminerà la fase 1, quella che ha coinvolto 210mila operatori di Ats, Asst, ospedali privati, ospiti e personale Rsa. Invece entro il 29 marzo si chiudere quella “1 bis” che coinvolge over 55 fragili e con patologie e over 55 tra operatori della rete sanitaria extra-ospedaliera, della rete territoriale, sistema sociale, restanti professionisti per ogni ordine delle professione sanitarie.



