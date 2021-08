Vaccini ai bambini, perché non vengono ancora approvati/ “FDA sta prendendo tempo…”

Molti scienziati ed esperti di salute pubblica speravano nell’approvazione in autunno di un vaccino Covid per i bambini al di sotto dei 12 anni. Due dei migliori funzionari di salute pubblica americani hanno annunciato che ciò non si verificherà. “Devo essere onesto, l’approvazione di un vaccino anti Covid per i bambini dai 5 agli 11 anni non ci sarà prima della fine del 2021”, ha dichiarato il dottor Francis S. Collins, direttore del National Institutes of Health durante il programma della NPR ‘Morning Edition’. Invece il dottor Anthony S. Fauci, massimo esperto di malattie infettive, ha offerto una linea temporale leggermente più ottimista. Al ‘Today Show’ sulla NBC ha spiegato che c’era una “possibilità ragionevole” che il vaccino per i bambini sotto i 12 anni sarebbe stato disponibile da metà a fine autunno o inizio inverno. Per ora Pfizer e Moderna continuano a raccogliere dati sulla sicurezza, la dose corretta e l’efficacia. “Alla fine, i dati saranno presentati alla FDA per esaminare il rapporto rischio-beneficio per i bambini. Spero che questo processo avvenga rapidamente”, ha aggiunto Fauci.

Le previsioni iniziali, secondo cui il vaccino per i bambini sarebbe stato disponibile in autunno, erano forse troppo ottimistiche o i funzionari ritengono che il processo di revisione richiederà più tempo del previsto? Ha inciso, secondo il New York Times, la decisione della Food and Drug Administration a luglio di chiedere a Pfizer e Moderna di ampliare gli studi clinici per i bambini più piccoli per essere sicuri di poter rilevare gli effetti collaterali potenzialmente rari.

VACCINI COVID AI BAMBINI? “PROCESSO LUNGO…”

Ma Pfizer ha fatto sapere di aver arruolato già un numero abbastanza grande per soddisfare le raccomandazioni, poi un portavoce della casa farmaceutica ha detto che ci vuole tempo per reclutare e iscrivere bambini in uno studio clinico. Infatti, ne sta arruolando fino a 4.500, di cui 3mila nella fascia di età dai 5 agli 11 anni, altri 1.500 bambini più piccoli di 5 anni. Secondo il dottor Paul Offit, che fa parte del comitato consultivo sui vaccini della FDA ed è passato tramite il processo di autorizzazione dell’agenzia, come co-inventore di un vaccino contro il rotavirus per i bambini che è stato approvato nel 2006, è normale che la FDA si stia prendendo del tempo. Inoltre, l’esperto ha ricordato che per la sperimentazione del vaccino rotavirus i dati furono consegnati in un camion per la mole di informazioni raccolte. Ma questa decisione della FDA dovrebbe rassicurare i genitori, perché è la conferma che niente viene trascurato. Non ci si basa solo sui dati presentati dalla casa farmaceutica, ma vengono esaminati i rapporti individuali di ogni bambino e i dettagli anche più banali relativi agli effetti collaterali, gli esami del sangue e altri dati raccolti durante la sperimentazione. A complicare la situazione il fatto che vengono studiate diverse dosi. “È un processo lungo”, ha confermato al New York Times.

