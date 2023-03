Vaccini anti-cancro, Moderna chiede approvazione/ “Testati su 150 persone, terapia rivoluzionaria!”

Nuovi vaccini anti cancro potrebbero presto essere approvati dalla FDA ed arrivare anche in Italia. L’azienda moderna ha chiesto di accelerare sulla decisione per ottenere una rapida approvazione all‘immissione in commercio di prodotti anti cancro insieme ad altre terapie basate su mRna, per la cura di altre malattie come diabete e glaucoma oltre che per i tumori.

La richiesta è stata fatta in seguito alla pubblicazione dello studio che mostrava i risultati raggiunti a dicembre 2022, del nuovo vaccino mRna sperimentale, che testato su 150 persone ha aumentato notevolmente la sopravvivenza dei pazienti affetti da melanoma in caso di recidiva. I soggetti che hanno provato la cura, come annunciato dall’azienda produttrice ed autrice dello studio, “hanno ricevuto ogni tre settimane, per circa un anno, 9 dosi di vaccino insieme con 200 mg di Keytruda, finché la recidiva o la tossicità della terapia li ha costretti a smettere“. Il presidente Stephen Hoge ha dichiarato che questa è la base di partenza per l’approvazione ed il vaccino ha già ricevuto da FDA la denominazine di “terapia rivoluzionaria“.

Come già richiesto da Moderna, anche altri colossi farmaceutici come Pfizer e Biontech sono in via di completare l’iter di approvazione dei nuovi farmaci prodotti. Sia preparati per la cura e la prevenzione dei tumori sia per altri tipi di malattie e virus. Dopo la pandemia infatti si sta lavorando a vaccini combinati da utilizzare come richiamo annuale sia per le varianti Covid che per l’influenza stagionale. Il nuovo preparato di Biontech in collaborazione con Pfizer unirà un antinfluenzale quadrivalente con il bivalente anti Covid attualmente aggiornato alle varianti Omicron 4 e 5.

La stessa cosa sta facendo Moderna che ha annunciato un prossimo test di nuovi vaccini “due in uno”, attivi sia per i virus respiratori stagionali che per le varianti Covid. A sperimentare i nuovi preparati combinati in unica dose saranno i cittadini. Infatti l’obiettivo era quello di andare incontro alle esigenze delle persone garantendo la protezione con una sola dose annuale. Come dichiarato dall’amministratore delegato di Biontech Uğur Şahin: “vogliamo offrire alle persone una modalità efficiente di immunizzazione contro due gravi malattie respiratorie“.











