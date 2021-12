Vaccini cinesi non proteggono da Omicron/ Studio: “Non neutralizzano variante”

I vaccini cinesi non bastano contro la variante Omicron: questo quanto emerso in un nuovo studio. Come riportato dai colleghi del Corriere della Sera, una ricerca dell’Università di Hong Kong ha messo in risalto che una doppia dose di Sinovac, vaccino CoronaVac a virus inattivato, non sono sufficienti per neutralizzare la nuova mutazione del virus.

I dati dello studio sono basati su 25 individui vaccinati e, secondo gli esperti, nessuno dei vaccini cinesi è in grado di combattere la variante Omicron, per questo motivo verranno valutati booster per migliorare la protezione. Anche se non è ancora chiaro se una terza dose sia in grado di migliorare la situazione…

“Vaccini cinesi non proteggono da Omicron”

In una nota diramata nelle scorse ore, l’azienda farmaceutica Sinovac ha confermato che il farmaco è poco efficace contro la variante Omicron, sottolineando però che con tre dosi potrebbe essere prevenuta l’infezione. E non è tutto: in base alle ultime ricerche, il 35% di chi ha ricevuto una doppia dose ha evidenziato un numero di anticorpi sufficienti per neutralizzare la mutazione del virus. Percentuale ben più alta con tre dosi: dati positivi in 45 persone su 48 studiate. Attesi aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni sui vaccini cinesi, considerando che sono stati registrati deludenti anche per quanto concerne il farmaco di Sinopharm.

