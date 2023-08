Vaccini Covid-19, l’appello dei medici in UK: “Sì all’acquisto privato”/ “Casi in aumento”

I vaccini Covid dovrebbero essere messi a disposizione delle persone per l’acquisto privato in Gran Bretagna, secondo scienziati particolarmente noti in patria. C’è infatti preoccupazione per una nuova ondata del virus che potrebbe peggiorare in autunno e in inverno. A differenza dei vaccini antinfluenzali, che possono essere acquistati per circa £ 15 in farmacia, i vaccini contro il coronavirus sono disponibili solo attraverso il Servizio Sanitario. Il governo ha però annunciato che il programma di richiamo autunnale Covid coprirà un bacino più piccolo della popolazione rispetto alle precedenti campagne di vaccinazione.

Infatti, il limite di età è stato innalzato da 50 a 65 anni e oltre, includendo anche alcuni gruppi vulnerabili più giovani. Secondo la UK Health Security Agency (UKHSA), il Covid-19 è in aumento: gli studiosi hanno sollevato timori che l’ondata potrebbe continuare a crescere e aggiungere alle pressioni invernali sul servizio sanitario. Il prof Adam Finn dell’Università di Bristol, membro del Joint Committee on Vaccination and Immunization (JCVI) del Regno Unito, è uno dei sostenitori del commercio dei vaccini contro il Covid, che a suo dire dovrebbero essere disponibili per acquisti privati.

Vaccini Covid-19: quanto potrebbero costare

Adam Finn ha dichiarato al The Guardian: “Penso che sarà una buona idea rendere disponibili i vaccini a coloro che li vogliono sul mercato privato. Non vedo davvero alcun motivo per cui ciò non dovrebbe accadere”. Secondo il Dipartimento della Salute e dell’assistenza sociale, non è vietato portare i vaccini Covid sul mercato privato. “Le vendite private di vaccini Covid sono le stesse di altre cure sanitarie private, come le vendite private del vaccino contro l’influenza stagionale: spetta ai produttori e agli operatori sanitari privati decidere e concordare”, ha affermato un portavoce.

Le aziende farmaceutiche hanno spiegato di essere vincolate a contratti governativi del Regno Unito, sebbene sarebbero disponibili ad aprire alla vendita commerciale. I rapporti suggeriscono che negli Stati Uniti le dosi private potrebbero essere offerte già questo autunno. Moderna, ad esempio, valuterebbe il vaccino Covid $ 130 mentre Pfizer l’anno scorso ha suggerito di poterlo fare $ 110 a $ 130 per dose. Darius Hughes, direttore generale di Moderna nel Regno Unito, ha dichiarato: “Moderna continuerà a lavorare con UKHSA per garantire che abbiamo soddisfatto tutti gli ordini per supportare il programma NHS 2023-24 per i gruppi raccomandati come da consiglio JCVI, e rimaniamo aperti esplorare la possibilità e la fattibilità di fornire vaccini Covid-19 agli operatori sanitari per le vendite private”.











