“Vaccini covid agli under 75 sono inutili”/ Dottor Offit (FDA): “Batsa la memoria immunitaria”

I vaccini contro il covid, dopo un periodo in cui se n’è parlato sempre meno, sono recentemente tornati sotto i riflettori mediatici. Infatti, la Food and Drugs Administration americana (ovvero l’ente di controllo per i farmaci negli USA) ha approvato una nuova versione del preparato di Pfizer, pronto per essere inoculato in vista dell’inverno in cui, si teme, i contagi potrebbero tornare a crescere. All’approvazione dei nuovi vaccini contro il covid sono seguiti, ovviamente, i classici consigli da parte dei decisori politici, che qui e là in giro per il mondo l’hanno suggerito a determinate fasce d’età. In Italia, per esempio, è consigliata (ma non obbligatoria) per gli over 60 o per i pazienti fragili, anche se giovani.

Tuttavia, seppur il parere dei vari governi sulle nuove inoculazioni dei vaccini contro il covid siano unanimi e concordino per gli anziani (con leggere differenze, come per esempio nel Regno Unito dove si consiglia agli over 65) e i pazienti fragili, in America si teme che l’amministrazione Biden potrebbe suggerirla a tutti i cittadini con più di 5 anni d’età. Una misura che secondo il dottor Paul Offit, pediatra e membro del comitato consultivo sui vaccini della FDA, sarebbe quasi completamente inutile.

Infatti, secondo il dottor Offit, stando a quanto riporta La Verità citando il Daily Mail, i nuovi vaccini contro il covid andrebbero limitati a “chi ha più di 75 anni, coloro che hanno problemi di salute tali da essere ad altissimo rischio di contrarre malattie gravi, gli immunodepressi e le donne incinte”. Gli altri cittadini, invece, dovrebbero già essere sufficientemente coperti sia grazie alle precedenti inoculazioni, che alle eventuali infezioni contratte negli scorsi anni di pandemia. La stessa commissione FDA di cui fa parte il medico, inoltre, aveva già espresso il suo parere negativo rispetto ai vaccini contro il covid somministrati alla fine del 2021, ma venne ignorata a favore dell’opinione esclusiva dei Centers for disease control and prevention (Cdc), che in questa fase delle vaccinazioni sono stati ascoltati in via esclusiva, ignorando la commissione FDA.

