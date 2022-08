Vaccini Covid, Meeting Rimini 2022/ Diretta video Bertolaso, Figliuolo, Cesana, Rezza

“CAMPAGNE VACCINALI, RIFLESSIONI SULLA PANDEMIA”, MEETING RIMINI 2022: INCONTRO CON FIGLIUOLO, BERTOLASO, REZZA E CESANA

A due anni e mezzo dall’inizio della pandemia Covid-19, al Meeting di Rimini 2022 si proverà a fare il punto della situazione fino ad oggi in materia di vaccini e andamento dell’emergenza coronavirus nel nostro Paese: nell’incontro “Campagne vaccinali, riflessioni sulla pandemia” gli illustri ospiti protagonisti della campagna vaccini italiana dialogheranno sui risultati ottenuti e su cosa ancora servirà implementare nei prossimi mesi. Per poter partecipare in presenza qui trovate tutte le informazioni dettagliate: inizio alle ore 17 presso l’Auditorium Intesa Sanpaolo D3.

Se invece partecipate da remoto il collegamento avrà inizio dalle ore 17 in diretta video streaming sul canale YouTube del Meeting Rimini ma anche su RaiNews24, Quotidiano Nazionale, RepubblicaTv e Askanews. Interverranno nell’incontro di oggi 24 agosto: Guido Bertolaso, Coordinatore della campagna vaccinale della Regione Lombardia; Giancarlo Cesana, Professore di Igiene Generale e applicata, Università di Milano Bicocca; Francesco Paolo Figliuolo, già Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19; Giovanni Rezza, Direttore Generale della prevenzione sanitaria al Ministero della Salute. Introduce Carlo Lucchina, Presidente Associazione Varese per l’Oncologia, Dipartimento Salute Fondazione per la Sussidiarietà.

MEETING RIMINI 2022, DIRETTA VIDEO STREAMING DELL’INCONTRO SUI VACCINI COVID

La campagna vaccinale cominciata nel dicembre 2020 ha avuto la sua fase massiva in tutto il 2021 e all’inizio del 2022 mobilitando l’intero sistema sanitario nazionale con ben 134 milioni di somministrazioni totali, ben l’84,2% della popolazione è stata così vaccinata. Dalle polemiche sull’obbligo vaccinale fino al tema dei Green Pass, passando per l’enorme lavoro in tema di fornitura di vaccini, centri vaccinali, prenotazioni da parte dello Stato e delle Regioni. Al Meeting gli ospiti da Bertolaso a Rezza, passando per il vero responsabile della campagna vaccinale massiva – il generale Figliuolo, sostituto del primo commissario Domenico Arcuri (per ferma volontà del Premier Draghi) – dialogheranno sugli esiti di questa campagna vaccinale di massa.

Alla luce delle varie posizioni emerse in questi anni, chi a favore e chi contro l’impegno massiccio dello Stato per le vaccinazioni, l’incontro di oggi in D3 cercherà di far riflettere circa quanto sia stato accettabile e/o conveniente una vaccinazione di massa senza l’obbligo imposto (sebbene il tema del Green Pass abbia in qualche modo “spinto” la popolazione a ricevere il vaccino).













