Vaccini, Figliuolo “target a ogni Regione”/ “Se ok Ema domani distribuzione dosi J&J”

Il commissario per l’emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ha fissato un nuovo possibile aggiornamento al piano vaccini in Italia da disporre già nelle prossime settimane: servirà un «target giornaliero di somministrazioni per ciascuna Regione» da rispettare ogni giorno e nell’arco di una settimana, «con l’obiettivo di dare una regolarità alla campagna vaccinale». Per poter raggiungere la difficile quota di 500mila vaccini al giorno (termine fissato prima degli stop a Johnson & Johnson e AstraZeneca a metà aprile, poi per fine aprile e da ultimo per inizio maggio), Figliuolo punta al “target quotidiano” da fissare alle Regioni 10 giorni prima dell’inizio di ogni settimana del target stesso di riferimento.

Nella nota della struttura commissariale, il generale aggiunge i dettagli di questo importante aggiornamento al piano nazionale: «I valori target sono specifici per ogni Regione, nell’ottica di un aumento progressivo del numero di cittadini cui vengono somministrati i vaccini, e vengono definiti sulla base di una gradualità che consentirà di raggiungere gli obiettivi auspicati, rapportando le capacità di somministrazione alla disponibilità di dosi».

IL NODO JOHNSON & JOHNSON

In merito al tema dei criteri sulle dosi di vaccino distribuite, il commissario Figliuolo conclude nella nota «il criterio di distribuzione delle dosi è stato rivisto in base al principio ‘una testa, un vaccino’, a partire da una proposta della Struttura commissariale, condivisa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il cui contenuto è diventato esecutivo tra il 15 e il 18 aprile. Il computo generale delle dosi ad oggi attribuite alle varie Regioni/Province autonome dall’inizio della campagna vaccinale potrà essere ricondotto al nuovo principio adottato, attraverso un piano di recupero graduale». In giornata arriverà dall’Ema il parere ultimo circa l’uso o meno del vaccino Johnson & Johnson (dopo lo stop della FDA in USA) e se vi sarà un via libera – confermato poi anche dall’AIFA – allora la struttura Commissariale per l’Emergenza «è pronta ad assegnare nelle varie regioni, già da domani, le 184mila dosi già a Pratica di Mare. E’ quanto si apprende in merito alla distribuzione del vaccino».

