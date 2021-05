Vaccini in farmacia: ordinanza ministro Speranza/ Quali sono e come prenotare la dose

Vaccini in farmacia, arriva il via libera definitivo del Ministero della Salute. C’è infatti l’ordinanza che regola la consegna di dosi nelle farmacie, garantendone così la tracciabilità. L’ha firmata il ministro Roberto Speranza ed è un atto formale fondamentale, che serviva per far entrare a regime l’accordo con i farmacisti. Prevede che le Regioni possano avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini sconfezionati dalle farmacie ospedaliere. Queste per assicurare la tracciabilità dei contenitori identificano i contenitori di flaconi con un codice apposito, invece i grossisti trasmettono i dati relativi alla movimentazione dei contenitori alla banca dati della tracciabilità del farmaco. Per quanto riguarda le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono avvalersi di grossisti farmaceutici per la consegna alle farmacie territoriali di contenitori di flaconi di vaccini anti-Covid sconfezionati dalle farmacie ospedaliere.

Green pass, accordo Ue su certificato vaccinale/ Come funziona e come ottenerlo

VACCINI IN FARMACIA: ORDINANZA MINISTRO SPERANZA

Le farmacie ospedaliere attribuiscono «una univoca identificazione ai contenitori per flaconi di vaccini per la prevenzione dell’infezione dal SARS CoV-2, provvedendo ad identificarli con apposito codice pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute». Nell’ordinanza si spiega anche che i grossisti farmaceutici, che curano lo stoccaggio e la distribuzione capillare verso le farmacie territoriali, anche per il ritiro da parte del medico somministratore, «registrano tali contenitori mediante il codice identificativo (unitamente al lotto di produzione indicato dalla farmacia ospedaliera) su tutta la documentazione tecnica, trasmettendo alla Banca Dati Centrale della Tracciabilità del farmaco i dati relativi alla movimentazione dei contenitori e del corrispondente numero di lotto indicato dalla farmacia ospedaliera, secondo le indicazioni pubblicate sul sito web del Ministero della salute». Le stesse modalità di trasmissione alla banca dati centrale della tracciabilità del farmaco si applicano anche alle confezioni integre di tali vaccini.

Vaccino Pfizer test su bimbi da 6 mesi/ Prime vaccinazioni dal 2022?

VACCINI IN FARMACIA, QUALI SONO E COME PRENOTARLI

Le farmacie sono pronte a partire. Nel Lazio, ad esempio, dal 4 giugno. Quelle che hanno aderito stanno inviando la richiesta per l’inserimento nella piattaforma di prenotazione di Salute Lazio. Anche per i vaccini non ci sono problemi: Johnson & Johnson è già disponibile nel Lazio, quindi verrà usato nelle farmacie, ma si può usare anche AstraZeneca. Del resto è monodose, quindi non ha bisogno del richiamo, e può restare in frigorifero per tre mesi ad una temperatura tra 2 e 8 gradi, quindi la conservazione è semplice. Nel Lazio si seguirà il criterio delle fasce d’età, quindi dal 24 maggio potranno prenotarsi coloro che hanno dai 44 anni in su. L’Accordo prevede che «le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalle autorità sanitarie competenti e seguendo i correlati criteri di priorità». I fragili sono esclusi, che invece sono “affidati” al medico di famiglia. Per quanto riguarda la prenotazione, nel Lazio si userà la piattaforma di Salute Lazio. Quindi, il portale è sempre lo stesso, ma ci sarà un apposito pulsante dedicato alle farmacie. Ognuno potrà selezionare la farmacia più vicina, mentre l’ora dell’iniezione sarà indicata tramite sms, dove si potranno leggere tutti i riferimenti (es. indirizzo e nome) della farmacia scelta. Su circa 19mila farmacie in Italia sono 11mila quelle pronte a vaccinare. Nel Lazio 1.500 hanno dato l’adesione, quindi il 60% di tutte quelle presenti sul territorio.

LEGGI ANCHE:

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 20 MAGGIO/ +1.003 nuovi casi, ricoverati in calo

© RIPRODUZIONE RISERVATA