Vaccini Lombardia, Bertolaso: “primi in Ue”/ “Vaccinati 91% over-5, peggio è passato”

VACCINI LOMBARDIA, I NUMERI DI BERTOLASO

«Con 23 milioni di vaccini anti-Covid somministrati, e con una media di 225 dosi ogni 100 abitanti, la Lombardia è prima in Europa»: a dirlo è il coordinatore della campagna vaccini in Lombardia, Guido Bertolaso, nella video-intervista di “Lombardia Notizie Online”. In un solo anno la Regione ha vaccinato ben il 91% dei lombardi al di sopra dei 5 anni e il 94% degli over 12.

MORTI COVID/ Sono in media over 80 e con 4 patologie, il virus non è più decisivo

«Dati certificati da enti terzi e internazionali indicano come la Lombardia abbia superato il Regno Unito, Israele, Danimarca, Portogallo e tutti i Paesi indicati come i più virtuosi. Dunque, non solo siamo la locomotiva d’Italia nella campagna vaccinale, ma abbiamo dato prova a livello europeo di grande organizzazione, capacità ed efficienza», ha ribadito l’ex Capo della Protezione Civile. Esattamente un anno fa lo stesso Bertolaso assumeva l’incarico di coordinatore della campagna vaccinale lombarda: da Regione più colpita dalla pandemia Covid-19, a territorio più virtuoso sul fronte vaccino, per numeri e organizzazione. Ora la campagna vaccinale è in dirittura finale, spiega il commissario, «la situazione più difficile ce la siamo lasciata alle spalle». Tracciando un parallelo con la Nazionale di calcio di Roberto Mancini, «se fossimo agli spareggi per i Mondiali, la squadra lombarda questo spareggio l’avrebbe già stravinto».

Bollettino vaccini covid oggi 31 gennaio/ 127.8 milioni di dosi somministrate

“L’ORCHESTRA LOMBARDA HA SUONATO SINFONIA MERAVIGLIOSA” –

«Nel mese di gennaio, che si è appena chiuso – ha spiegato ancora Guido Bertolaso – in Lombardia si sono vaccinate circa 3 milioni di persone. Questo è stato possibile grazie alla grande disponibilità del personale medico e infermieristico, degli amministrativi, di Ats e Asst, della Direzione Generale Welfare, della Protezione Civile regionale, dei volontari, dei sindaci che hanno saputo fare squadra e di Poste Italiane. Si parla tanto in questi giorni di orchestra, ma l’orchestra lombarda nell’ultimo anno ha suonato una sinfonia meravigliosa». Come ha poi sottolineato in un’altra intervista, questa volta al “Corriere della Sera”, quando è arrivato in Regione si facevano circa 14.500 vaccinazioni al giorno; «Sabato ne abbiamo fatte 100mila e in un anno quasi 23 milioni: sui 128 dell’Italia è quasi il 20%», rivendica con orgoglio Bertolaso, ringraziando per il lavoro e la fiducia affidatagli da Attilio Fontana e Letizia Moratti. «Mi hanno dato il privilegio di lavorare, perché di privilegio si tratta. Io sono a disposizione di Regione Lombardia e del nostro Paese. Ora, stiamo vaccinando anche in Africa, sarà una lotta dura e lunga», conclude il responsabile dei vaccini in Lombardia, di fatto anticipando che il lavoro in Regione potrebbe ormai essere quasi terminato. A “Lombardia Notizie Online” Bertolaso rilascia anche una breve battuta sull’esibizione di ieri al Festival di Sanremo di Fiorello: «spero che faccia il bis rispetto a quello straordinario spot che ha fatto ieri, è questo il modo di fare la comunicazione giusta e smitizzare quelli che non si vogliono vaccinare. La battuta, il gesto in diretta davanti a 10 mln italiani è il modo migliore per confermare he bisogna vaccinarsi e non dare retta a quelli che hanno dei dubbi».

Vaccino universale contro varianti Covid/ Le ipotesi: farmaco unico, spray nasale e…





© RIPRODUZIONE RISERVATA