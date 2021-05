Vaccini Lombardia, da oggi prenotazioni 50-59enni/ Come funziona: link e 4 modalità

Dalla mezzanotte di oggi 10 maggio 2021 in Lombardia è possibile effettuare le prenotazioni dei vaccini anti-Covid per la categoria dei 50-59enni (circa 1,6 milioni di cittadini lombardi): dopo l’annuncio giovedì scorso del Presidente della Regione Attilio Fontana, la conferma è giunta anche dal portale online utile alla vaccinazione in Lombardia che da stamane colloca una nuova “finestra” per le diverse categorie di prenotazioni.

Le modalità – che riassumiamo nel dettaglio nel paragrafo qui sotto – restano le medesime viste in questi mesi di campagna vaccinale per le altre fasce d’età: con la piattaforma di Poste Italiane l’accelerazione voluta dai vertici della giunta Fontana è finalmente scattata, con la Lombardia che ieri ha superato quota 4 milioni di vaccinati ( 4.083.232 dosi per l’esattezza) con un incremento giornaliero di 84.128 somministrazioni rispetto al giorno precedente e con il tasso di somministrazioni sulle dosi ricevute che ha raggiunto quota 91,08%. Da oggi scatta la prima fascia anagrafica della “categoria 5”, ovvero la fase “vaccinazione di massa” prevista dal piano nazionale del commissario Figliuolo: per tutti gli over50 che ancora non avevano ricevuto le vaccinazioni in quanto caregiver, insegnanti, fragili, ecco qui sotto tutte le informazioni utili.

VACCINI OVER 50 DA OGGI: COME PRENOTARSI

«Fascia d’età 50/59 anni: a partire da lunedì 10 maggio via libera alla prenotazione per i cittadini nati tra il il 1962 e il 1971 attraverso: portale ufficiale, portalettere, sportelli Atm di Poste Italiane, numero verde 800.894545»: così la vicepresidente di Regione Lombardia Letizia Moratti ha anticipato sui social, annunciando anche la ripresa della campagna vaccinale per il personale scolastico, «Chi non ha aderito lo potrà fare da inizio settimana prossima attraverso Poste, quelli in attesa della 2° dose riceveranno in questi giorni un sms per l’appuntamento». Le prenotazioni vaccinali in Lombardia, da oggi anche per gli over50, avvengono in 4 modalità:

– Online: prenotazione attraverso portale web e app

– Telefono: prenotazione tramite call center con numero di telefono 800 894 545

– Postamat: prenotazione all’Atm Postamat (presso gli uffici postali), inserire la tessera sanitaria ed effettuare prenotazione

– Postini: 4100 postini in Lombardia dotati di smartphone che potranno aiutare chi non ha dimestichezza digitale, rilasceranno ricevuta da portare all’appuntamento.

In tutte e 4 le modalità di prenotazione, occorre avere sotto mano nel momento dell’effettuazione il Numero di Tessera Sanitaria e il Codice Fiscale: a questo portale si trovano invece tutte le informazioni aggiuntive, le FAQ e i numeri utili.

