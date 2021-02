Vaccini Lombardia, Fase 2 dal 24 febbraio/ Quando e come prenotare, dove vaccinarsi

L’obiettivo della Regione Lombardia è vaccinare 10 milioni di cittadini entro l’estate, ma a che punto è il piano vaccini anti Covid? Stando alle indicazioni fornite nei dall’assessore al Welfare Letizia Moratti, nei prossimi giorni i cittadini lombardi riceveranno informazioni via mail e cartacee, mentre tra una decina di giorni sarà possibile accedere al sito che l’azienda regionale Aria spa sta sviluppando per consentire le prenotazioni delle somministrazioni. Il portale, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si baserà sui dati sanitari già in possesso dalla Regione, dal Fascicolo sanitario elettronico alle esenzioni. Le adesioni verranno però raccolte a partire dalle categorie che hanno la precedenza. Le somministrazioni dei vaccini anti Covid cominceranno il 24 febbraio per 700mila over 80, poi toccherà a un milione circa di cronici-fragili di ogni età, quindi si passerà alle altre categorie, circa 6,6 milioni di cittadini, esclusi i minori, a partire però dalla fascia 60-79 anni.

PIANO VACCINI LOMBARDIA: COME SI ADERISCE

Come si aderisce alla campagna? Regione Lombardia non ha previsto solo il sito dedicato. I cittadini potranno aderire alla campagna vaccinale anche tramite i farmacisti e i medici di famiglia o tramite contatto diretto con il call center. A tal proposito, verrà fornito un numero unico da chiamare. Le adesioni degli over 80 verranno raccolte, quindi, tramite contatto diretto (medico di famiglia, assistenza domiciliare o altri sanitari di prossimità) o con l’accesso al sito, direttamente o col supporto dei familiari. Questa persona verrà poi contattata telefonicamente o via sms per decidere dove e quando ottenere la vaccinazione, che per questa fascia di persone si terrà dal medico di famiglia o nel centro vaccinale più vicino. Regione Lombardia comunque sta perfezionando il piano di distribuzione. A disposizione 65 hub (ospedali pubblici e privati), studi dei medici di famiglia, farmacie e strutture massive (padiglioni fieristici e palestre).

E DOVE CI SI VACCINA

Guido Bertolaso, neo-consulente per la vaccinazione anti Covid, ha fatto l’esempio degli hangar dell’aeroporto di Linate e i padiglioni della Fiera di Milano. Ma saranno coinvolti anche palazzetti, auditorium, teatri, congressi e palestre. Negli spazi da 700 metri quadrati saranno vaccinate 800 persone al giorno, mentre gli spazi da 13.500 mq procederanno con 16.500 vaccinazioni al giorno. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, a Milano a disposizione c’è la Fabbrica del Vapore e il tendone della Protezione civile, ma si sta chiudendo l’accordo per usare il Terminal 2 di Malpensa, attualmente chiuso. Le ipotesi sono tre: usare l’area partenze (1.665 mq), quella “allargata” (3.140 mq) o aggiungere l’area arrivi (4.345 mq in totale).



