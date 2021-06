Vaccini, prenotazioni libere dal 3 giugno/ Figliuolo “20 milioni di dosi disponibili”

La corsa ai vaccini è finalmente finita: da domani, giovedì 3 giugno 2021, le prenotazioni saranno libere in tutta Italia, a prescindere dalla fascia d’età alla quale appartiene ciascun soggetto. “Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle Province Autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali”, ha annunciato il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo. “Le dosi a disposizione saranno 20 milioni – ha proseguito -. Sarà fondamentale evitare la rincorsa tra Regioni per avere più vaccini”.

Nel contempo, ci sono alcune Regioni che si sono già attrezzate e hanno già cominciato a raggiungere le categorie fin qui non toccate dal piano vaccinale: è il caso del Lazio, che ha inaugurato in data odierna la open week AstraZeneca per gli over 18. “I posti a disposizione sono esauriti e verranno implementati per sabato 5 e domenica 6 giugno, sempre con ticket virtuale sulla App Ufirst. I ticket verranno staccati da giovedì 3 giugno”, ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio d’Amato.

VACCINI, DAL 3 GIUGNO PRENOTAZIONI LIBERE IN TUTTA ITALIA

Da domani, giovedì 3 giugno, saranno dunque libere le prenotazioni per i vaccini in tutta Italia, ma già dalle 23 di oggi tutti i cittadini lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione. In Toscana, invece, si pensa agli sposi: dalla data odierna è attivo il numero 055/9077777, un call center rivolto a tutti i cittadini e attivo dalle 9 alle 16 di ogni giorno. “Al telefono – si legge su Adnkronos – gli sposi dovranno comunicare i propri dati e la data prevista delle nozze, dopodiché saranno richiamati dalle Asl di residenza che si occuperà di fissare la data dell’iniezione. Quel giorno sarà necessario portare con sé una copia delle pubblicazioni di nozze”. Corsia preferenziale anche per i maturandi, che vedranno spalancarsi dal 5 giugno una finestra per ricevere la prima dose con il vaccino Pfizer entro 72 ore dall’esame. Infine, in Piemonte sono arrivate e sono in consegna in queste ore le 233mila dosi di Pfizer previste per domani. L’Unità di Crisi della Regione ha deciso di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni last minute presso l’open hub del Valentino di Torino tra venerdì 4 e domenica 6 giugno. In particolare, da oggi alle 7 possono prenotarsi su www.ilPiemontetivaccina.it le persone con più di 30 anni (inclusi i nati nel 1991) e da domani alle ore 12 anche i giovani con più di 18 anni compiuti. Le prenotazioni sono possibili fino alle 16 di giovedì o fino all’esaurimento dei 6mila posti disponibili per questo primo week-end del 4-6 giugno.

