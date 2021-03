“Vaccini riducono trasmissione coronavirus”/ Lo studio: dimezzata dopo il richiamo

I vaccini anti Covid non sono solo efficaci contro l’infezione da coronavirus, quindi contro la malattia Covid-19, ma anche contro la trasmissione del virus. Lo dimostra uno studio condotto tra l’8 dicembre 2020 e il 3 marzo 2021 dall’Università di Glasgow e dal Public Health Scotland, che ha potuto contare anche sul contributo dei ricercatori della London School of Hygiene & Tropical Medicine, della Glasgow Caledonian University, dell’Università di Edimburgo e dell’Università di Strathclyde. I risultati sono stati definiti «molto incoraggianti», perché è stato riscontrato un calo del 30 per cento della trasmissibilità dell’infezione già dopo la prima dose e del 54% dopo la seconda.

Lo studio, non ancora sottoposto a peer review, ha coinvolto nello specifico tutti gli operatori sanitari impiegati dal sistema sanitario scozzese e le loro famiglie. Visto che i parenti potevano essere infettati da altre persone, la riduzione del rischio relativo del 30% è considerata una sottostima del reale effetto della vaccinazione sulla trasmissione del virus.

CON VACCINI TRASMISSIONE CORONAVIRUS DIMEZZATA

«Si tratta di un grande studio osservazionale che ha esaminato l’impatto della vaccinazione sulla trasmissione successiva della SARS-CoV-2 ai contatti stretti in assenza di prove. Abbiamo esaminato quasi 150mila operatori sanitari e i loro 200mila parenti. Il nostro studio ha dimostrato che tra i membri della famiglia, nel periodo successivo alla vaccinazione dell’operatore sanitario, il rischio di COVID-19 era inferiore di circa il 30%», ha dichiarato il dottor Anoop Shah. Questa percentuale è salita al 54% dopo il richiamo. Ciò conferma che il vaccino non protegge solo se stesso, ma anche i contatti stretti, di conseguenza nel caso degli operatori sanitari anche i propri pazienti.

Per la dottoressa Diane Stockton, responsabile PHS del programma di sorveglianza della vaccinazione anti Covid, i risultati dello studio sono incoraggianti poiché «suggeriscono che il vaccino aiuta a prevenire la trasmissione del virus ad altri, qualcosa che è stato sospettato ma non è stato precedentemente dimostrato».



