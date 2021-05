Vaccino al bar in cambio di drink gratis/ Medico USA: “Così raggiungiamo i giovani”

Ricevere il vaccino anti-Covid al bar in cambio di una consumazione gratuita all’interno dello stesso, sia essa sotto forma di drink oppure di cibo: questa è l’iniziativa che sta facendo parlare di sé letteralmente in tutto il mondo e che ha come protagonista un medico di Portland (Oregon), la dottoressa Maureen Mays, che ha allestito un vero e proprio hub vaccinale presso un bar della città statunitense e raggiungendo con essa l’intesa: consumazione gratis per chiunque accetti di farsi inoculare il siero che, stando ai dati scientifici emersi fino a questo momento, metterebbe il mondo intero al riparo dalla minaccia pandemica, perlomeno nella sua forma più grave.

Il tentativo della dottoressa pare essere andato a buon fine, visto che numerosi giovani hanno accettato con entusiasmo la sua proposta, facendosi somministrare il vaccino e ottenendo il buono per il tanto agognato drink. Ai microfoni di KPTV, Ryan Estrada, uno dei soggetti che ha preso parte all’evento, ha sottolineato che “farsi vaccinare è stata una vittoria per tutti, probabilmente la cosa più sicura che abbia mai fatto per una birra gratis”.

VACCINO AL BAR IN CAMBIO DI UNA CONSUMAZIONE GRATUITA: COSÌ GLI USA CONVINCONO I GIOVANI

Ricevere il vaccino al bar in cambio di una consumazione gratuita potrebbe dunque rivelarsi un’arma vincente, dalla quale prendere spunto anche ad altre latitudini (Italia compresa) per raggiungere le persone più scettiche o titubanti. Il canale televisivo KOIN, nel documentare che Maureen Mays sta diffondendo la sua iniziativa anche presso altri locali di Portland, ha raccontato che “non sto prendendo soldi per niente. Questo è solo un lavoro d’amore”, aggiungendo peraltro che, a suo personale modo di vedere, siamo in un momento storico nel quale tutti coloro che volevano vaccinarsi, l’hanno fatto (perlomeno in America). “Ora quello che stiamo facendo è provare a raggiungere coloro che sono esitanti, nonostante adesso siano disponibili tantissimi dati che testimoniano l’efficacia del vaccino anti-Covid. È sicuro, ripeto. Dunque, non pensateci troppo su e fatevi fare l’iniezione”. L’auspicio è che il suo appello non rimanga inascoltato.

