Vaccino anti-covid, Berlusconi dice sì/ “Pronto a farmi vaccinare in diretta tv”

Silvio Berlusconi si dice pronto a sottoporsi al vaccino anti-covid in diretta televisiva, una volta che sarà disponibile la “cura”. L’ex presidente del consiglio lo ha spiegato rispondendo all’appello lanciato dal direttore de Il Foglio, Claudio Cerasa, che attraverso i suoi social si era rivolto così ai naviganti: “Modesta proposta per combattere le scemenze no vax: far vaccinare in diretta tv tutti i big della politica, per dare uno schiaffo trasversale alla cultura complottista. Chi ci sta?”. Ed ecco la risposta dell’ex premier, nonché storico leader di Forza Italia: “Sono pronto a farmi vaccinare quando sarà il mio turno“. Del resto il Cavaliere è stato colpito duramente dal coronavirus la scorsa estate, obbligato anche a dei giorni di ricovero al San Raffaele per guarire al meglio, tenendo che la sua età, oltre gli ottant’anni, comportava la massima cautela. Nonostante rientrasse fra i soggetti fragili, lo storico forzista ha superato egregiamente l’infezione, anche se ha spiegato più volte nelle successive interviste di aver patito un male mai provato prima.

BERLUSCONI DICE SI AL VACCINO ANTI-COVID: TANTI I POLITICI PROPENSI ALLA VACCINAZIONE

Silvio Berlusconi non è comunque l’unico big della politica italiana ad aver risposto presente all’appello di Cerasa. Sono infatti diversi gli esponenti bipartisan che hanno accolto la richiesta, a cominciare dal segretario del Partito Democratico, governatore della regione Lazio, Nicola Zingaretti, che ha scritto: “Sono pronto. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino”. Così invece ha twittato Antonio Tajani, numero due di Forza Italia: “Pronto a vaccinarmi contro il Covid 19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato conto tutte le malattie. Vaccinato anche da militare”. Matteo Renzi si è unito al coro scrivendo “Anche io”, mentre Luigi Di Maio, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle e ministro degli esteri ha replicato: “La trovo un’ottima idea. Presente!”. Infine Luigi Bersani “Disponibile in diretta e in differita. Se necessario anche in replica. Ci sono”, e il presidente Mattarella: “Il Quirinale ci fa sapere – ha scritto sempre Cerasa via Twitter – che Mattarella farà il vaccino anti covid, rispettando l’iter e senza scavalcare nessuno, dandone eventualmente il giusto risalto mediatico”.



