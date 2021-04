Vaccino anti-Covid, cosa dire a chi ha paura?/ Lo studio: “Citare dati e restrizioni”

La paura nei confronti del vaccino anti-Covid rappresenta un problema presente in tutto il mondo e del quale, caso AstraZeneca a parte, si parla ancora troppo poco. Per questa ragione, la CNN ha inteso dare voce alla pediatra Edith Bracho-Sanchez, la quale, negli anni, ha sviluppato alcune tecniche di convincimento nei confronti dei genitori che non volevano far vaccinare i propri figli, sottolineando come questi metodi possano tranquillamente essere applicati anche alla popolazione adulta, chiamata ora ad assumere una scelta di responsabilità verso se stessi e verso gli altri, fondamentale per far uscire il pianeta dall’incubo pandemico al più presto.

“Questi nuovi vaccini comportano una reazione di paura reale – ha asserito la dottoressa –. Penso che dobbiamo anche ricordare che c’è una massiccia disinformazione là fuori. È una reazione umana avere paura. La paura non ti rende stupido, è un qualcosa di normale. Le persone stanno avendo una reazione comune e forse non hanno voluto sedersi di fronte al proprio medico e conversare con lui su quest’argomento, confidando i propri timori”.

PAURA DEL VACCINO, COME PARLARE A CHI CE L’HA

La paura del vaccino negli Stati Uniti d’America rappresenta, ad oggi, un fattore che impedisce al 26% dei cittadini a stelle e strisce di ricevere le dosi loro spettanti e, nonostante la percentuale di persone pro-vax sia in aumento (74%, in crescita rispetto al 65% di dicembre), occorre che venga effettuata una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei soggetti più restii a sottoporsi all’inoculazione. Questa, secondo la dottoressa Bracho-Sanchez, deve partire dai medici, che devono rivolgersi ai loro pazienti in maniera calma e razionale, senza alterare il tono di voce. “La prima cosa che direi loro è ‘Ho capito. Capisco perfettamente il motivo per cui sei preoccupato per questo – ha dichiarato l’esperta alla CNN –. Se ti importa davvero di qualcuno e stai cercando di aiutarlo a pensare a qualcosa che potrebbe essere vantaggioso per la sua salute, non devi urlare“. Come si deve proseguire, poi? La risposta è molteplice: si possono, anzi, si devono citare i dati scientifici, principale antidoto contro lo scetticismo, ricordare le restrizioni che riguardano i non immuni (impossibilità di prendere parte alla vita sociale e di abbracciare, ad esempio, i propri cari) e fare leva sulla possibilità di tornare a viaggiare, se vaccinati.

