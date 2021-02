Vaccino anti-Covid Johnson & Johnson/ Ema: “Possibile approvazione a inizio marzo”

Arrivano importanti aggiornamenti sul vaccino anti-Covid Johnson & Johnson. Come evidenziato da Marco Cavaleri dell’Ema, «sul candidato vaccino sviluppato della Janssen ci stiamo già attrezzando per capire la tempistica per l’approvazione, credo che a inizio marzo dovremmo esserci». Le parole del responsabile vaccini e prodotti terapeutici Covid dell’Agenzia europea del farmaco ha dunque confermato un’accelerazione.

Il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson è monodose, a differenza dei tre già approvati dall’Ema, e la multinazionale si è portata avanti anche negli Usa: è arrivata alla Fda (Food and Drug Administration) la richiesta di autorizzazione di emergenza. Ricordiamo che in base ai dati disponibili la validità a livello globale è del 66 per cento.

LE ULTIME SUL VACCINO ANTI-COVID JOHNSON & JOHNSON

Ricordiamo inoltre che il vaccino anti-Covid Johnson & Johnson ha il fattore positivo di facilitare la logistica e la distribuzione, considerando che non necessita di conservazione a temperature basse come Pfizer e Moderna. A proposito del candidato vaccino di Janssen, i leader di Austria, Danimarca, Repubblica Ceca e Grecia hanno scritto una lettera alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di lavorare per tempo con la multinazionale farmaceutica per poter assicurare le dosi di vaccino necessarie ai paesi membri dell’Ue. Sebastian Kurz, Andrej Babis, Mette Frederiksen e Kyriakos Mitsotakis hanno rimarcato di «essere stati informati che il vaccino deve essere inviato negli Usa per i passaggi finali di preparazione», da qui il timore di possibili ritardi.



