Vaccino antinfluenzale, Moscatelli: “Consigliato agli over 65″/ “Giovani? È gratis”

Vaccino antinfluenzale, dott. Moscatelli: “Ecco chi dovrebbe farlo”

La dottoressa Moscatelli, ospite di UnoMattina, ha parlato del vaccino antinfluenzale, cercando di fare chiarezza: chi può farlo, a chi è consigliato e chi invece dovrebbe sottoporsi per proteggere se stesso? Il vaccino è aperto a tutti e gratuito anche per i giovani ma è consigliato per gli over 65, anche se a sottoporvisi sono quasi esclusivamente gli over 75, che hanno maggiori problemi di salute.

Uomini e Donne anticipazioni guai per Federica e Lavinia/ Francesco e Alessio assenti

Come spiega il medico di base: “Il vaccino non si paga. Negli studi del medico di medicina generale e nelle Asl, è gratuito per tutti. Non si paga. Il medico di famiglia lo prende dalle Asl e lo offre, in primis alla popolazione più fragile. Quindi in primis agli over 65 e a chi ha patologie. È gratuito per tutti. La priorità è vaccinare la popolazione più fragile. Si calcola che sopra i 65 anni, una persona su tre ha un problema cronico: ipertensione, bronchite cronica… È bene coprire da quella fascia in poi. Chiaramente chi si vaccina di più solo gli over 75″.

Il Paradiso delle signore/ Anticipazioni 21 novembre: il ritorno di Alfredo

Moscatelli: “Vaccino antinfluenzale si può associare ad altri”

A UnoMattina, la dottoressa Moscatelli spiega la funzionalità dei vaccini e come si possono accoppiare tra loro con quello del Covid e del pneumococco: “I vaccini sono fatti con 4 ceppi di influenza. Sono quelli che noi sappiamo che circolerà. Si fanno i vaccini con i virus che sappiamo che circolerà. Ci sono di vari tipi, quello rafforzato per gli anziani e quello per i più giovani. Lo scopo è di non far circolare troppo l’influenza. Insieme si può fare anche la quarta dose Covid, la doppia vaccinazione. Se qualcuno non vuole fare il Covid, si può accoppiare lo pneumococco. Chiaramente si valuta con il medico”.

George Ciupilan preso di mira al GF Vip?/ Affronta Luca: "Ridi alle battute su di me"

Da non dimenticare, però, la necessità di portare avanti uno stile di vita più sano. Al vaccino, infatti, va affiancata un’alimentazione corretta, attività fisica e altri accorgimenti che possono aiutare a star meglio anche nel caso in cui ci si contagi: “Lo stile di vita ci aiuta sempre. Anche il mangiare sano, stare all’aria aperta, fare attività fisica. Non dobbiamo mollare sulle mascherine”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA