Vaccino Astrazeneca, Cts-Aifa: ok fino a 65 anni di età/ Pfizer-Moderna per anziani

Arrivano importanti aggiornamenti sul vaccino Astrazeneca. La Commissione tecnico-scientifica dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha dato il via libera alla somministrazione del vaccino ai soggetti fino ai 65 anni di età in buone condizioni di salute. Per gli anziani e le persone che non godono di un buono stato di salute è prevista la somministrazione dei vaccini a mRNA di Pfizer e Moderna.

Come reso noto dall’Ansa, la circolare del ministero che recepisce le nuove indicazioni è attesa venerdì 19 febbraio. Ricordiamo che il vaccino Astrazeneca aveva ricevuto in precedenza il via libera alla somministrazione dai 18 ai 55 anni di età. Una novità degna di nota, dunque, in vista della possibile accelerata della campagna vaccinale.

Vaccino Astrazeneca, Cts-Aifa: ok fino a 65 anni di età

Intervenuto ai microfoni del Tg1, il presidente Aifa Giorgio Palù ha messo in evidenza: «L’Agenzia italiana del farmaco, seguendo le indicazioni Ema, aveva già dato l’autorizzazione per tutte le fasce di età. Venerdì uscirà la circolare del ministero della Salute con l’indicazione ulteriore fino ai 65 anni di età». Ricordiamo che già la Germania aveva deciso di somministrare il vaccino Astrazeneca ai soggetti fino ai 65 anni di età. Il dibattito delle ultime settimane è legato al fatto che la maggior parte dei test condotti dalla multinazionale del farmaco aveva un’età compresa tra i 18 ed i 55 anni. Decisamente inferiore, invece, la quantità di test sugli anziani.



© RIPRODUZIONE RISERVATA