Vaccino bambini, diretta video Lombardia/ Esperti rispondono: come inviare domande

ESPERTI LOMBARDIA RISPONDONO A DOMANDE SUI VACCINI

Torna oggi 16 dicembre la rassegna di Regione Lombardia “Stop ai dubbi” per informare i cittadini sulla campagna di vaccini anti-Covid, con esperti scientifici che rispondono in diretta alle domande inviate: con l’apertura oggi della campagna nazionale dei vaccini Pfizer per i bambini 5-11 anni, la rassegna odierna sarà interamente dedicata alle tante domande, dubbi e insicurezze che i genitori lombardi possono manifestare davanti alle vaccinazioni dei propri figli piccoli.

SONDAGGI/ Ok a terza dose 87% ma solo il 48% di genitori è per vaccinare gli under 12

Il coordinatore della campagna vaccinale di Regione Lombardia Guido Bertolaso e importanti esperti – dalle ore 17 alle 19 – risponderanno in diretta video streaming sulle pagine Facebook di Regione Lombardia e di Lombardia Notizie Online alle tante domande dei cittadini sul tema scottante dei vaccini per bimbi. «Più di 34mila le prenotazioni per i bambini della fascia d’età 5-11 anni in Lombardia. Grazie ai loro genitori che hanno ben compreso che la vaccinazioni è sicura ed è altamente consigliata, come sottolinea, in base ai dati scientifici, la Società italiana di pediatria», così ha scritto su Twitter la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti, nel presentare l’importante momento di confronto atteso per oggi pomeriggio.

Maurizio Costanzo vs Ugo Mattei/ Video "Non è vaccinato? Vive una vita d'inferno..."

ORARIO DIRETTA E COME INVIARE LE DOMANDE

Assieme all’ex Capo della Protezione Civile Bertolaso, partecipano per rispondere alle domande dei cittadini i seguenti esperti: Giuseppe Banderali (Direttore UO Neonatologia e Patologia Neonatale San Paolo ASST Santi Paolo e Carlo – Professore a contratto Università Statale di Milano), Raffaele Badolato (Direttore UO Pediatria Spedali Civili Brescia – Presidente Società Italiana di Pediatria sez. Lombardia – Professore Ordinario Università di Brescia), Andrea Biondi (Direttore Scientifico Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma – Professore Ordinario Clinica Pediatrica Università degli Studi Milano-Bicocca). Parteciperanno, inoltre, Maria Antonella Costantino (Direttrice UO Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza Fondazione IRCCS Ca’ Granda Policlinico di Milano); Alberto Mantovani (Direttore Scientifico Istituto Clinico Humanitas – Professore Emerito Università Humanitas); Giovanni Pavesi (Direttore Generale Welfare Regione Lombardia).

“Pfizer converte no vax pagandoli”/ ‘Il Tempo’: “2.246 cavie per pillola anti-Covid”

È possibile rivolgere tutte le domande e i dubbi esistenti sul vaccino per bambini inviando un messaggio WhatsApp al numero 334.6324686, o con messaggi diretti sulla pagina Facebook di Regione Lombardia. In presenza sono invece attesi giornalisti e responsabili media che potranno anch’essi rivolgere domande agli esperti di Regione Lombardia (qui tutte le specifiche, ndr).

Sfiorate ieri in Lombardia le 100 mila somministrazioni in un solo giorno.

Da domani aperte le prenotazioni per la #vaccinazione dei bimbi 5-11 anni.

Il 16 diretta con illustri pediatri, il professor Mantovani e la dottoressa Costantino per rispondere ai dubbi dei genitori. pic.twitter.com/SytnHCeRIr — Letizia Moratti (@LetiziaMoratti) December 11, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA