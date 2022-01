Vaccino-cerotto, via ai test in Svizzera/ Come funzionerà somministrazione farmaco

Prosegue il lavoro della società biotecnologica britannica Emergex per mettere a punto il primo vaccino tramite cerotto cutaneo in grado di stimolare la risposta delle cellule T per aumentare la durata della protezione dal Covid. Dopo aver ottenuto il via libera da parte della Svizzera per la sperimentazione sull’uomo, la biotech ha fatto sapere che nei primi giorni del 2022 il cerotto sarà testato all’Unisanté di Losanna in Svizzera su 26 volontari sani che saranno seguiti per sei mesi con l’obiettivo di avere in mano dei dati chiari per poter portare quanto prima in commercio un farmaco sicuro.

L’obiettivo è sviluppare una risposta cellulare contro diverse proteine di SARS-CoV-2, al fine di fornire una protezione più duratura e più ampia contro le varianti“, spiega al sito dell’agenzia di stampa svizzera Keystone-ATS Alix Miauton, capo della clinica presso il Policlinico Tropical Medicine, Travel e vaccinazioni a Unisanté. “Questo è un vaccino complementare ad altri vaccini già esistenti, che sono efficaci. Non si intende sostituirli”.

VACCINO-CEROTTO ANTI-COVID, COME FUNZIONERÀ

Ma come potrebbe funzionare questo rivoluzionario cerotto che potrebbe portare con sé il vaccino contro il Covid-19? A spiegare il meccanismo del “nuovo” vaccino ci hanno pensato proprio gli esperti dell’azienda che si occupa di biotecnologie nel Regno Unito. In fase di sperimentazione il vaccino non verrà applicato proprio in forma di cerotto, che ancora deve essere messo a punto, ma la somministrazione non è del tutto lontana da quello che sarà il prodotto finale che potrebbe vedere la luce entro il 2023, iter burocratico permettendo.

Infatti, secondo quanto emerso, il cerotto sfrutterà micro-aghi profondi meno di un millimetro per “iniettare” all’interno del corpo il farmaco contro il Covid-19. I primi a riceverlo, il prossimo 10 gennaio, saranno 26 volontari sani presso l’Unisanté di Losanna, in Svizzera, che successivamente verranno seguiti per sei mesi per vedere e analizzare tutti i possibili effetti collaterali (o benefici) connessi al nuovo rivoluzionario metodo di vaccinazione.



