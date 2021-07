“Vaccino cinese Zhifei blocca variante Delta”/ Come funziona: efficace con tre dosi

Un vaccino contro tutte le varianti Covid? Potrebbe arrivare dalla Cina. Lo ha messo a punto China Zhifei, che però non ha ancora pubblicato i dati della sperimentazione clinica. Ma ha anticipato che dalla fase tre stanno arrivando buoni risultati. Il vaccino, infatti, si sarebbe rivelato efficace anche contro la variante Delta, che per ora è quella più contagiosa. Nel suo caso, però, servono tre dosi. L’efficacia del vaccino Zhifei aumenta, infati, se la terza dose viene somministrata a intervalli più lunghi della seconda. Il vaccino, chiamato ZF2001, è frutto della collaborazione tra l’Istituto di microbiologia dell’Accademia cinese delle scienze e la casa farmaceutica cinese Chongqing Zhifei Biological Products.

Al momento risulta approvato per l’emergenza in Cina e in Uzbekistan. Dalle analisi condotte monitorando gli effetti sulla popolazione è emerso che sta mantenendo gran parte del suo effetto neutralizzante anche contro la variante Delta, che è quella che al momento spaventa di più gli scienziati.

VACCINO CINESE ZHIFEI: ATTESA PUBBLICAZIONE RISULTATI

Lo studio degli scienziati cinesi parte proprio con l’obiettivo di valutare la forza o l’eventuale inefficacia dei vaccini contro la variante Delta e altre possibili varianti che manifestano una maggiore contagiosità rispetto a quella già nota. Secondo i primi risultati, di cui si attende la pubblicazione, tre dosi del vaccino Zhifei hanno evidenziato una riduzione di 1,2 volte dell’effetto neutralizzante rispetto alle particelle che imitano una variante più vecchia. Quindi, resta la copertura, anche se si scontra con la forza maggiore della variante Delta che fa perdere una parte dell’efficacia del vaccino. I ricercatori hanno precisato anche che mancano ancora i dati degli studi clinici nell’uso del vaccino nel mondo reale. Sono quelli che consentono di capire bene se il vaccino possa impedire alle persone di ammalarsi a causa delle varianti Covid. E considerando che sono state somministrate 100 milioni di dosi di questo vaccino, sono dati inevitabilmente molto attesi.

