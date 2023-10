Vaccino contro virus respiratorio sinciziale riduce dell’83% il rischio di malattia/ Lo studio

Il vaccino contro il virus respiratorio sinciziale negli over 60 protegge a lungo. Vaccinarsi, secondo un nuovo studio presentato nei giorni scorsi al congresso annuale della Infectious Diseases Society of America, offre una protezione duratura che può arrivare a due anni. La sperimentazione è stata condotta in diversi Paesi, compresa l’Italia: i ricercatori hanno testato la durata della protezione del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale di Gsk (Arexvy) approvato lo scorso maggio negli Stati Uniti e a giugno in Europa.

La ricerca, come spiega l’Ansa, ha coinvolto quasi 25 mila over 60 che hanno ricevuto o due dosi di vaccino nell’arco di due successive stagioni o una sola dose, oppure un placebo. Le analisi sono state condotte al termine della seconda stagione e hanno mostrato che anche una sola dose di vaccino conferiva un’alta protezione: in questo caso, infatti, era ridotto del 67,2% il rischio di infezioni delle basse vie respiratorie dovute a virus respiratorio sinciziale.

Virus respiratorio sinciziale, il vaccino protegge anche i più deboli

L’effetto protettivo del vaccino contro il virus respiratorio sinciziale si verificava anche nelle persone più a rischio, come quelle più anziane, con comorbidità o identificate come particolarmente fragili. Come ricorda l’Ansa, il virus respiratorio sinciziale causa circa 250 mila ricoveri e 17 mila decessi ogni anno in persone con più di 65 anni nella sola Europa. Lo scorso maggio negli Stati Uniti e poi a giugno in Europa è stato approvato il vaccino Gsk, che è stato utilizzato per portare avanti lo studio in questo.

Come riporta la European Medicines Agency, le persone vaccinate hanno avuto una riduzione dell’83% del rischio di contrarre un’infezione delle basse vie respiratorie da virus sinciziale rispetto a chi invece aveva ricevuto il placebo. In Italia, l’Agenzia Italiana del Farmaco ha inserito il vaccino nella classe C(nn) con una determina dello scorso 2 ottobre pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Questa è dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità.











