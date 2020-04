Vaccino coronavirus: Bill Gates investe miliardi di dollari/ Finanziati 7 progetti

Anche Bill Gates scende in campo in prima persona contro il coronavirus. Come annunciato recentemente dal miliardario filantropo durante una clip rilasciata per il The Daily Show di ieri, la sua fondazione sta finanziando con miliardi di dollari sette diverse aziende che stanno cercando di produrre un vaccino contro il covid-19. L’idea di Gates, come spiegato dallo stesso storico co-fondatore di Microsoft, è quella di finanziarie più ricerche possibili, di modo da non concentrarsi su una sola, ed ampliare così le possibilità di trovare una cura contro la pandemia che ha contagiato un milione di persone in tutto il mondo. “Saranno pochi miliardi di dollari – ha affermato parlando con Trevor Noah – che sprecheremo nella produzione di cure che magari non funzioneranno. Ma qualche miliardo di dollari sprecato, in questa situazione in cui ci troviamo dove ci sono migliaia di miliardi di dollari che stanno andando in fumo… ne vale la pena”.

VACCINO CORANVIRUS, BILL GATES “IN LOCKDOWN TUTTI GLI STATI UNITI”

Bill Gates pronostica di trovare un vaccino contro il coronavirus in un periodo massimo di 18 mesi, e secondo lo stesso, fino a che la cura non verrà trovata, e “il mondo non verrà vaccinato”, continueranno ad essere in vigore le misure di restrizione. Bill Gates ha speso diverse parole in queste settimane di epidemia, come al solito, mai banali. Il miliardario, che recentemente ha lasciato il consiglio di amministrazione di Microsoft, aveva invitato l’amministratore Trump a mettere gli Stati Uniti in lockdown fin da due settimane fa, scrivendo un editoriale per il Washington Post. Oltre oceano l’epidemia sta dilagando in maniera esponenziale, e gli Usa sono la nazione attualmente più colpita al mondo in tema di infetti, con New York il focolaio dell’epidemia. Anche nei ricchi e splendenti Stati Uniti, la sanità è messa a dura prova, e mancano materiale di protezione e respiratori per le terapie intensive: una situazione che potrebbe solo aggravarsi se le misure di restrizione non dovessero farsi più rigide in tutto il paese.



