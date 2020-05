Vaccino Coronavirus, dati positivi da test Usa/ “Sviluppa più anticorpi di guariti”

Pubblicità

Arrivano importanti novità dagli Stati Uniti per un vaccino contro il coronavirus. Moderna, società di biotecnologica americana, ha annunciato che i primi risultati della sua sperimentazione sul potenziale vaccino sono stati positivi. Dal quartier generale fanno sapere che la cosiddetta Fase 1 dei test clinici ha mostrato che le persone coinvolte nella sperimentazione hanno sviluppato anticorpi in maniera simile ai pazienti di Covid-19 che sono guariti. Secondo quanto riportato da Repubblica, i livelli di anticorpi rilevati nelle prime otto persone che si sono sottoposte ai test clinici con l’mRNA-1273 sono uguali o superiori a quelli riscontrati nei pazienti guariti da Covid-19. La società Moderna ha fatto sapere anche che questo potenziale vaccino avrebbe dimostrato finora di essere «sicuro e ben tollerato». Inoltre, non presenta gravi effetti collaterali. Ora Moderna avvierà la Fase 2 della sperimentazione e auspica di partire con quella successiva nel mese di luglio.

VACCINO CORONAVIRUS, MODERNA: DATI POSITIVI DA FASE 1

La società statunitense Moderna lavora insieme all’Istituto nazionale delle allergie delle malattie infettive guidato dal virologo Anthony Fauci. Il vaccino è un farmaco sperimentale a immunizzazione a base di Rna che punta a stabilizzare la proteina “spike” che si trova nel Covid-19. L’obiettivo degli scienziati è di creare un meccanismo per permettere all’organismo di difendersi da Sars-CoV-2. Intanto Wall Street ha aperto in forte rialzo, non solo in scia ai commenti del numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, ma anche per i progressi messi a segno da Moderna nel trovare un vaccino che potrebbe essere efficace contro il Covid-19. L’azienda biotecnologica americana, secondo quanto riportato da Il Messaggero, guadagna il 23,78 per cento a 82,73 dollari dopo che oggi ha annunciato che i primi test sull’uomo di questo potenziale vaccino anti Covid-19 hanno evidenziato risultati promettenti.



