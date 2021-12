Vaccino covid 5-11 anni Lombardia/ Bertolaso: “Pronto ‘luna park’ presso l’hub Fiera”

Con il via libera dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ai vaccini anti covid per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni, la Lombardia è pronta a somministrare il farmaco anti coronavirus anche ai più piccoli. Fino ad oggi la regione governata da Attilio Fontana è stata quella che meglio si è mossa in merito a inoculazioni, e vorrebbe continuare questa “tradizione” anche con le punture alla fascia di età fino ad ora più giovane, e fino ad oggi esclusa dalla campagna vaccinale.

Obbligo vaccino, respinto ricorso medico/ Cons. St. "Suoi dubbi non dimostrati"

Per agevolare l’operazione, come riportano i colleghi di Milano today, si starebbe pensando ad uno spazio ad hoc a loro dedicato, così come spiegato negli scorsi giorni da parte di Giudo Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale lombarda. Durante una recente diretta social, l’ex numero uno della Protezione civile ha fatto sapere a riguardo che il centro vaccinale per i più piccoli si terrà presso l’hub della Fiera, al Portello, già utilizzato per vaccinare gli adulti, e che presto riaprirà proprio per inoculare dosi di vaccino ai bambini.

Società italiana Pediatria raccomanda vaccino bambini/ "Controindicazioni rarissime"

VACCINO COVID 5-11 ANNI LOMBARDIA: LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA IN REGIONE

“Stiamo lavorando a fare dell’hub in Fiera un piccolo luna park a uso e i consumo dei più piccoli quando cominceremo a vaccinarli”, le parole di Bertolaso che poi ha specificato: “Quando? Prima di Natale cominceremo a vaccinare i bambini e lo faremo in centri dedicati che stiamo organizzando”.

Bertolaso ha parlato di vere e proprio ‘chicche riservate ai bambini’, aggiungendo: “Faremo in modo di farli vaccinare in piccoli centri che magari possano assomigliare a dei parchi giochi e lunapark perché i bambini siano più contenti”. Il prossimo step sarà il 16 dicembre, quando ci sarà un incontro con i pediatri lombardi, mentre la vaccinazione vera e propria dovrebbe partire “Tra il 20 e il 23 dicembre”. Quindi Bertolaso ha spiegato: “Prepareremo tutti i medici e pediatri, perché è ovvio che i genitori chiederanno se sarà giusto vaccinare il figlio e vogliamo dare a tutti loro le informazioni”.

Pfizer: “richiamo vaccini per molti anni”/ L’ad Bourla “una dose l’anno contro Covid”

© RIPRODUZIONE RISERVATA