Vaccino Covid: approvata nuova dose negli USA/ “Richiamo consigliato ad ovver 65”

Vaccino covid: nuova dose aggiuntiva negli USA

Sembra che il vaccino contro il covid continui la sua corsa negli USA, dove è stata approvata la somministrazione di una dose aggiuntiva proprio in queste ore. A raccomandarla, chiedendo anche l’autorizzazione necessaria alla Food and Drugs Administration, sono stati i Centers for Disease Control and Prevention che oggi hanno annunciato la volontà di iniziare un nuovo ciclo con il booster bivalente.

A poter accedere alla nuova dose di vaccino contro il covid in America saranno soprattutto coloro con più di 65 anni, oppure chi soffre di malattie legate al sistema immunitario. Concretamente la FDA aveva già aperto a questa possibilità martedì, ma i CDC si sono presi un giorno di discussioni interne per definirne correttamente le modalità applicative. Le nuove dosi di richiamo saranno disponibili immediatamente, e chiunque desidererà sottoporvisi potrà farlo, ma senza nessun obbligo. Per il nuovo ciclo di vaccino contro il covid, inoltre, verranno utilizzati gli ultimi bivalenti sviluppati, e i funzionari sanitari federali starebbero richiamando tutti i vecchi vaccini, con le formulazioni originali, prodotti da Pfizer e Moderna.

Nuovi booster anche in Canada e Gran Bretagna

La rimozione dal mercato del vecchio vaccino contro il covid, e il conseguente impiego delle formulazioni bivalenti, porterà anche una rivoluzione nella somministrazioni dell’immunizzante. Infatti, chiunque riceverà ora per la prima volta il vaccino, non dovrà più sottoporsi alle due dosi, ma si vedrà abbreviato il percorso con la somministrazione esclusiva della dose bivalente, supponendo che comunque in questi anni chiunque è entrato, in qualche modo, in contatto con il virus.

In America per accedere alla nuova dose di vaccino contro il covid sarà necessario aver ricevuto la dose precedente da almeno 4 mesi (due per gli immunodepressi e i fragili). Chi, invece, ha problemi legati al sistema immunitario potrà accedere anche ad ulteriori e più frequenti vaccinazione, ovviamente con il consiglio del suo medico curante. L’America, infine, non sarebbe l’unica nazione ad avere approvato e suggerito un’ulteriore dose di vaccino contro il covid ai suoi cittadini. Qualche settimana fa, infatti, anche Gran Bretagna e Canada avevano raccomandata agli anziani ed ai fragili una nuova vaccinazione, ma con differenti limitazioni di età. In Gran Bretagna, per esempio, è consigliata agli over 75, mentre in Canada esclusivamente agli over 80.

