Vaccino Covid bambini: 2 dosi in 21 giorni/ Figliuolo: “Via dal 16 dicembre”

La somministrazione del vaccino Covid ai bambini d’età compresa fra i 5 e gli 11 anni prenderà il via a partire da giovedì 16 dicembre 2021, con due dosi che dovranno essere somministrate a distanza di 21 giorni l’una dall’altra e una platea costituita da 3,6 milioni di giovanissimi soggetti vaccinabili. Questa è l’ossatura che caratterizza la circolare sottoscritta in data odierna dal commissario straordinario per la gestione dell’emergenza Coronavirus in Italia, il generale Francesco Paolo Figliuolo, tesa a distribuire nuove e aggiornate indicazioni che dovranno regolamentare la campagna vaccinale relativa ai più piccoli.

Vaccino Covid bambini Lombardia, come prenotare?/ Adesioni online da domenica

Nella nota, il successore di Domenico Arcuri evidenzia come si tratti di un’inoculazione del tutto sicura, in quanto i risultati derivati dai test condotti sul siero Pfizer fino a questo momento hanno fornito rassicurazioni a dir poco solide e capaci di costituire una buona base di partenza per l’individuazione di maggiori certezze da parte dei genitori più titubanti sull’argomento.

Vaccino Covid ai bambini: domande e risposte/ FAQ dell'ISS: "Effetti collaterali…"

CIRCOLARE FIGLIUOLO SUL VACCINO COVID AI BAMBINI: “ELEVATO PROFILO DI SICUREZZA”

Nel prosieguo del testo, Figliuolo ha precisato con maggior esattezza quali saranno i cardini della campagna anti-Covid per i bambini d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni. In particolare, “il ciclo vaccinale di base è composto da due dosi somministrate a 21 giorni di distanza e nei bambini severamente immunocompromessi può essere completato con una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda”. Inoltre, “l’elevato profilo di sicurezza del vaccino pediatrico risulta dai dati al momento disponibili sia dallo studio registrativo che dal database di farmacovigilanza statunitense (relativo a circa 3.300.000 bambini di 5-11 anni già vaccinati)”.

Francesco Broccolo/ "Vaccino a mio figlio di 8 anni? Valuto rapporto rischi-benefici"

Stando a quanto si apprende, la struttura commissariale ha previsto la distribuzione di un primo lotto da 1,5 milioni di dosi ad uso pediatrico, anche se, come detto, il fabbisogno totale a livello nazionale si attesta a quote più elevate. Infine, per ciò che attiene la modalità di somministrazione, “la campagna prenderà il via il 16 dicembre con priorità per i bambini maggiormente vulnerabili” e sarà compito delle Regioni allestire “punti vaccinali pediatrici ovvero percorsi dedicati separati dai percorsi per l’utenza adulta”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA