Vaccino Covid bambini 6-11 anni entro Natale?/ Pfizer in pole position, test avviati

Il vaccino anti-Covid per i bambini d’età compresa fra i 6 e gli 11 anni potrebbe arrivare prima della fine del 2021, presumibilmente per il periodo natalizio, rappresentando così l’ennesima svolta nella lunga ed estenuante battaglia dell’umanità contro il Coronavirus. Ad apprendere e riportare la notizia è stata l’agenzia Adnkronos Salute, sottolineando come sia possibile che il via libera da parte dell’Unione europea alla somministrazione del siero fra i bimbi rientranti in questa fascia d’età possa arrivare nel giro di poco più di sei mesi.

Al momento, stando a quanto riportato nella nota pubblicata, in pole position figura il siero elaborato da Pfizer in sinergia con BioNTech, attualmente autorizzato in tutti i Paesi appartenenti all’Ue dai 16 anni in su, ma non è escluso che il prossimo 28 maggio, ergo tra una settimana esatta, ottenga il benestare dell’Ema anche per le inoculazioni tra i 12-15enni, visto e considerato che negli Stati Uniti d’America il “sì” dell’Fda risale ormai a undici giorni fa. Ecco dunque che, superato questo passaggio, si potrà pensare alla categoria degli under 12.

VACCINO COVID AI BAMBINI DAI 6 AGLI 11 ANNI ENTRO NATALE?

Il vaccino contro il Coronavirus ai bambini tra i 6 e gli 11 anni potrebbe dunque presto divenire realtà e, come precisa Adnkronos Salute, le proiezioni che parlano di somministrazioni entro Natale 2021 rappresentano una possibilità concreta. Una novità che giunge a 24 ore di distanza da quella che noi de “Il Sussidiario” vi abbiamo raccontato ieri, ovvero quella della vaccinazione fra i bimbi dai 6 mesi in su a decorrere dal 2022. Ricordiamo infatti che Pfizer ha annunciato di avere avviato i primi test, con le inoculazioni sperimentali avviate a marzo, “in uno studio globale di fase 1/2/3, per valutarne ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità nei bimbi dai 6 mesi agli 11 anni“. Gli esiti di tale lavoro saranno pronti nella seconda metà del 2021 e se i requisiti di sicurezza e immunogenicità del siero “saranno confermate, in attesa di accordo e approvazione da parte delle agenzie regolatorie, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione dei più piccoli entro l’inizio del 2022”.

