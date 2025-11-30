La FDA cambia posizione sul vaccino covid: secondo il dottor Vinay Prasad ci sarebbero prove su almeno 10 decessi tra i bambini causati dal composto

In una recente mail inviata dal direttore della divisione vaccinale della FDA (ovvero la Food and Drug Administration statunitense) Vinay Prasad ai suoi funzionari viene fatto riferimento per la prima volta alla possibilità che il vaccino covid sia collegato alla morte di almeno 10 bambini, aprendo a un nuovo possibile – e, anzi, probabile – approccio alle vaccinazioni da parte dell’agenzia farmacologica statunitense: a riferirlo è il Wall Street Journal che avrebbe visionato personalmente la mail di Prasad sugli effetti del vaccino covid sui bambini.

"Dati sulla mortalità post-vaccino covid sono falsati"/ Studio: "Le finestre temporali sono manipolate"

Prima di arrivare alla novità anticipata dal quotidiano statunitense, è bene ricordare che dal nuovo insediamento di Trump il vaccino covid è stato più volte al centro degli attacchi diretti da parte del segretario della Salute Robert Kennedy Jr: questi, infatti, già a maggio aveva ritirato ufficialmente il suo supporto alla vaccinazione per le donne incinte e i bambini; mentre nel successivo settembre un comitato istituto dallo stesso Kennedy aveva annullato anche le raccomandazioni vaccinali per gli adulti, rimettendo la decisione sui singoli casi al parere del medico curante dei pazienti.

Ex karateka invalida dopo il vaccino covid/ "Mi ha convinta Burioni e oggi mi sfotte online"

Al di là delle posizioni – per molti controverse – di Kennedy sul vaccino covid, però, prima di ora la FDA si era sempre ben guardata dal rilasciare commenti ufficiali critichi sui composti sviluppati e distribuiti durante la pandemia: l’unico punto critico sollevato dall’agenzia, infatti, riguardava la possibilità – non dichiarata dalle aziende farmaceutiche – che il vaccino covid potesse far insorgere infiammazioni cardiache; mentre ben più critica era stata la posizione sulle affermazioni di Kennedy, definite dall’agenzia “antiscientifiche“.

Danni da vaccino Covid, 52enne invalida ottiene indennizzo/ Ministero condannato a pagare 3mila euro al mese

Il vaccino covid sotto attacco da parte della FDA: “Potrebbe essere collegato alla morte di almeno 10 bambini”

Ora, però, tutto sembra essere cambiato negli uffici della FDA, con il dottor Vinay Prasad che sembra aver abbracciato le posizioni del segretario della Salute sul vaccino covid: nella mail visionata dal Wall Street Journal, infatti, il direttore delle vaccinazioni ha fatto apertamente riferimento ad almeno 10 decessi su 96 presi in esame in un recente studio che potrebbero essere collegati ai composti pandemici; fermo restando che nella mail non vengono forniti dettagli chiari su questo punto, né effettive prove scientifiche.

Non solo, perché Prasad ha anche precisato che si tratta di una “rivelazione” importante perché “per la prima volta la FDA (..) riconoscerà che il vaccino covid ha ucciso dei bambini“, spiegando che allo stato attuale non è chiaro se l’obbligo voluto da Biden – più volte criticato nella mail – abbia “salvato effettivamente delle vite umane”; anticipando che presto arriverà una profonda rivalutazione del sistema vaccinale negli USA.

Al di là del vaccino covid, infatti, secondo Prasad d’ora in poi non verranno più rilasciare autorizzazioni vaccinali per composti sui quali non sono stati condotti studi ampi sugli effetti che potrebbero avere se abbinati ad altri vaccini; oltre che per quelli sui quali non esistono prove cliniche concrete – basate su un ampio campione di persone e non più su test di “risposta immunitaria” – sugli effetti collaterali che potrebbero avere.