Vaccino Covid, iniettate per errore 5 dosi a testa/ 4 ricoverati in Germania

Pasticcio in Germania: in una casa di riposo 8 persone hanno ricevuto 5 dosi di vaccino Covid a testa. Le persone coinvolte sono tutte dipendenti della Rsa di Stralsund. Come riportano i colleghi del Der Spiegel, l’incidente è stato registrato due giorni fa, domenica 27 dicembre 2020, in occasione del celebre V-Day, giornata dedicata alle prime vaccinazioni di operatori sanitari e ospiti delle Rsa.

Attualmente, spiega l’amministratore del distretto di Vorpommern-Rugen, quattro degli otto operatori sanitari “vittime” del pasticcio sono stati ricoverati in ospedale sotto osservazione. In base a quanto ricostruito dal quotidiano tedesco, avrebbero registrato dei sintomi simil-influenzali dopo la somministrazione delle dosi di Pfizer-BioNTech. Le loro condizioni, ha aggiunto Stefan Kerth, non sono assolutamente gravi: attese novità nei prossimi giorni.

Vaccino Covid, iniettate per errore 5 dosi a testa

Le condizioni degli otto operatori sanitari che hanno ricevuto una maxi-somministrazione di vaccino Covid non destano preoccupazione e tutti sono attentamente monitorati dal personale medico. Der Spiegel evidenzia che il produttore del vaccino ha spiegato che dosi maggiori del farmaco erano già state testate nel corso dello studio di fase 1 e non sono state rilevate gravi conseguenze.

Non sono attesi effetti collaterali preoccupanti, dunque, nonostante la somministrazione di 100 microgrammi del farmaco a fronte della dose abituale di 30 microgrammi. Sui social network si è acceso il dibattito sul clamoroso errore commesso a Stralsund, ma ciò che conta è che gli otto “coinvolti” non abbiano subito ripercussioni a causa di questo pasticcio…

