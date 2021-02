VACCINO COVID LOMBARDIA: “OVER 80 DAL 24 FEBBRAIO”/ Ok Bertolaso, gestirà il piano

L’inizio della somministrazione del vaccino Covid agli over 80 in Lombardia avrà inizio il 24 febbraio. Lo ha annunciato l’assessore al Welfare lombardo, Letizia Moratti, nelle sue comunicazioni al consiglio regionale. Come riportato da AdnKronos, l’ex ministro ha detto che la prima fase della campagna di vaccinazione si esaurirà il 23 febbraio: dal giorno successivo si comincerà ad immunizzare l’altra fascia più a rischio, quella delle persone con più di 80 anni. Moratti, che da poche settimane ha rilevato Giulio Gallera nel ruolo di assessore al Welfare, ha spiegato che “l’avvio della fase massiva delle vaccinazioni in Lombardia richiede una capillare attività informativa al cittadino. Entro una settimana saranno forniti i dettagli delle procedure di adesione e prenotazione, entro due settimane sarà attivo l’accesso al portale dedicato per le fasce interessate“.

VACCINO COVID LOMBARDIA: “OVER 80 DAL 24 FEBBRAIO”

Letizia Moratti, che nei giorni scorsi aveva fatto sapere di aver contattato l’ex capo della Protezione Civile, Guido Bertolaso, per affidargli la direzione della campagna di vaccinazione di massa, ha aggiunto che in Lombardia c’è una “prima ipotesi” di “categorie prioritarie” a cui sarà somministrato il vaccino Astrazeneca, una volta disponibile. “La nostra ipotesi prevede il vaccino alle forze dell’ordine, al personale scolastico per la didattica in presenza, agli addetti alla giustizia e al personale del trasporto pubblico locale“. La “governance per gestire il piano vaccinale” di massa avrà “un comitato guida” formato dal presidente Attilio Fontana, dalla vice Moratti, dall’assessore Pietro Foroni e da Guido Bertolaso. Il comitato si avvarrà anche del dg Welfare, Marco Trivelli e sarà responsabile dell’attuazione della campagna di somministrazioni, con un target di circa 6,6 milioni di persone, e delle eventuali emergenze, collaborando con le Ats locali.



