Vaccino Covid Pfizer-Biontech, via libera dell’Ema/ “É efficace e sicuro”

L’Ema ha approvato il vaccino Covid Pfizer-BioNTech: è arrivato il via libera al primo farmaco contro il coronavirus per l’uso nell’Unione Europea. L’annuncio è stato dato da Emer Cooke, direttrice esecutiva dell’Agenzia europea per i medicinali: il vaccino potrà essere utilizzato a partire dai 16 anni di età. Come annunciato dalla presidente Von der Leyen, è attesa già in serata la luce verde della Commissione Ue. Successivamente, sarà il turno dell’Aifa: la decisione potrebbe arrivare tra martedì e mercoledì.

Rispettata dunque la tabella di marcia in vista del V-Day, fissato il 27 dicembre 2020, con il via alla vaccinazione di massa con il vaccino Covid Pfizer-BioNTech. Ricordiamo che la vaccinazione è già partita in alcuni Paesi extra-Ue, pensiamo a Stati Uniti, Canada e Gran Bretagna.

Vaccino Covid Pfizer-Biontech, via libera dell’Ema

«Il parere scientifico dell’Ema apre la strada alla prima autorizzazione all’immissione in commercio di un vaccino contro il Covid nell’Unione Europea con relative garanzie, controlli e obblighi», ha spiegato Emer Cooke in conferenza stampa per annunciare il via libera al vaccino Covid Pfizer-BioNTech: «Questo è il risultato di una mobilitazione e condivisione di informazioni senza precedenti tra scienziati, industrie, autorità di regolamentazione, professionisti sanitari e pazienti in tutto il mondo».

Emer Cooke ha ringraziato gli esperti che hanno preso parte allo studio, nonché i Paesi membri e l’Ema coinvolti nella revisione del vaccino Covid Pfizer-BioNTech. La direttrice esecutiva ha precisato che la valutazione dell’Agenzia mondiale dei medicinali si basa su prove scientifiche su «sicurezza, qualità ed efficacia»: «L’evidenza mostra in modo convincente che i benefici sono maggiori dei rischi di questo vaccino». L’Ema, inoltre, pubblicherà le informazioni sulla valutazione, inclusi tutti i dati clinici valutati nella domanda: questo consentirà un ulteriore controllo indipendente da parte degli scienziati.

It’s a decisive moment in our efforts to deliver safe & effective vaccines to Europeans! The @EMA_News just issued a positive scientific opinion on the #BioNTech / @pfizer vaccine. Now we will act fast. I expect a @EU_Commission decision by this evening. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 21, 2020





