Il vaccino Covid potrebbe funzionare da acceleratore per i tumori dormienti nell'organismo: a dirlo è una review italiana recentemente pubblicata

Uno studio italiano recentemente pubblicato sulla rivista MDPI ha confermato quella che era una (più o meno solida) evidenza che era emersa già dopo l’ampia diffusione del vaccino Covid, collegando gli effetti della proteina Spike – presente, è bene ricordarlo, anche all’interno dello stesso virus pandemico – a una possibile accelerazione dello sviluppo dei tumori “dormienti” all’interno dell’organismo umano: un effetto certamente negativo e che sembra crescere di intensità al crescere delle somministrazioni delle dosi di vaccino Covid; ma sul quale la comunità scientifica ha ancora qualche dubbio.

Prima di arrivare al nuovo studio, è bene ricordare che la possibile correlazione tra il vaccino Covid e lo sviluppo dei tumori dormienti era stato evidenziato già nel 2023 dalla dottoressa Katalin Karikó, quell’anno insignita con il Premio Nobel per la medicina proprio in virtù dei suoi studi sui composti a mRna: fu lei, infatti, a parlare per prima pubblicamente del vaccino come potenziale “acceleratore di tumori già esistenti“, pur precisando che – ovviamente – l’insorgenza tumorale non sarebbe in alcun modo direttamente collegata con il composto vaccinale.

Lo studio sul vaccino Covid e l’accelerazione tumorale: “Sembra essere legata all’inibizione dell’enzima ACE 2”

Tornando allo studio dal quale siamo partiti, l’autore – il dottor Ciro Isidoro – ha voluto mettere in fila tutti gli attuali studi che hanno indagato sulla potenziale correlazione tra il vaccino Covid e lo sviluppo delle masse tumorali esistenti in una – come si chiama in gergo tecnico – “review”: ciò che ha scoperto è che l’effetto di acceleratore tumorale richiamato dalla dottoressa Karikó è tale sia per il vaccino Covid, sia per il virus in sé; moltiplicandosi qualora il soggetto vaccinato contragga il virus.

La conseguenza è che chi ha ricevuto più dosi di vaccino Covid sarà maggiormente esposto a questo potenziale effetto, legato dagli studi revisionati dal dottor Isidoro all’azione inibitoria dell’enzima ACE 2 che normalmente si trova nel nostro organismo: questi, infatti, funziona come una sorta di protettore per lo sviluppo dei tumori, tardandone il più possibile lo sviluppo nei soggetti normalmente predisposti grazie alla conversione della molecola – anch’essa naturale – “angiotensina II“.