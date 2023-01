Vaccino da bere contro il Covid/ A fine mese il via libera da parte di FDA

Covid: in sviluppo un nuovo vaccino da bere

Secondo quanto testimoniato, tra gli altri, da Cnet, presto sul mercato potrebbe arrivare un vaccino da bere contro il covid. Dovrebbe trattarsi di una soluzione solubile in acqua, che renderebbe l’assunzione del medicinale il più rapida e comoda possibile, andandosi ad aggiungere a tutta quella serie di nuovi vaccini che sono attualmente in sperimentazione e che abbandoneranno l’uso dell’mRna, tanto dibattuto e detestato a livello mondiale.

Il vaccino contro il covid da bere i chiama QYNDR ed attualmente avrebbe completato la fase 1 della sperimentazione, avviandosi verso la fase 2 per la quale, però, occorrono finanziamenti al fine di condurre i test necessari. Si tratterebbe di un vaccino “più gentile”, sostiene Kyle Flanigan, fondatore della US Specialty Formulations che ha sviluppato la nuova soluzione orale, perché prevede un metodo di assunzione più appetibile, per esempio, per i bambini. “È davvero difficile che sopravviva attraversando il tuo sistema digestivo”, ha spiegato a Cnet Flanigan parlando del vaccino da bere contro il covid. “Siamo stati in grado di capire come ottenere un effetto oltre lo stomaco e nell’intestino, inducendo la risposta appropriata”.

I nuovi vaccini contro il covid: da bere e spray

Il vaccino da bere contro il covid è solamente uno dei nuovi medicinali che sono in sviluppo nel contesto della lotta contro il virus. Dopo le prime sperimentazioni con l’mRna, che ci hanno permesso di uscire più facilmente dalla pandemia, si sono subito aperte nuove sperimentazioni, più o meno ambiziose. Dal virus depotenziato, il mondo scientifico si è poi iniziato a concentrare attorno alle soluzioni differenti, arrivando prima a sperimentare i vaccini spray ed, ora, quelli da bere sempre nel contesto del covid.

Sui dati, però, non si saprebbe ancora nulla di concreto, non essendo sottoposti alle revisione paritaria, ma sicuramente dalla seconda fase della sperimentazione si potranno avere risultati più attendibili. Nel frattempo, sulla spinta dei vaccini spray, l’FDA americana (ovvero l’ente che regola la commercializzazione dei farmaci in America) ha annunciato che a fine gennaio ci sarà una riunione del comitato consultivo proprio per decidere sul futuro della vaccinazione, probabilmente approvando o bloccando queste sperimentazioni. Nell’ambito del vaccino da bere contro il covid, infine, questa approvazione potrebbe arrivare molto più in là nel tempo, soprattutto se la FDA dovesse decidere di abrogare il sistema di approvazione emergenziale dei farmaci che ha permesso una così rapida diffusione di quelli ad mRna.

