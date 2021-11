Vaccino e gravidanza, allarme da nuovo studio/ “Valutazione errata, su aborto…”

Il parere del CDC statunitense sulla vaccinazione alle donne in gravidanza sarebbe stato troppo affrettato e basato su un rapporto fornito ricco di errori e imprecisioni. È quanto sostiene un nuovo studio pubblicato su Science, che evidenzia come la somministrazione del vaccino non sarebbe privo di rischi per le donne in dolce attesa. I risultati dei ricercatori Simon Thornley e Aleisha Brock smontano infatti le valutazioni precedenti dello studio di Shimabukuro del giugno scorso, dal quale deriva l’attuale linea di vaccinazione delle donne in gravidanza.

Secondo quanto riportato sul nuovo studio pubblicato su Science il precedente articolo “presenta statistiche falsamente rassicuranti relative al rischio di aborto spontaneo all’inizio della gravidanza, poiché la maggior parte delle donne nel calcolo è stata esposta al prodotto mRNA dopo che il periodo di esito è stato superato” ovvero le 20 settimane di gestazione. Nelle nuove analisi si evidenzia un’incidenza cumulativa di aborto spontaneo da 7 a 8 volte superiore ai risultati degli autori originali e alla media tipica per l’interruzione di gravidanza durante questo periodo di tempo.

Vaccino e gravidanza, aborto spontaneo 7-8 volte superiore

Gli autori del nuovo studio pubblicato su Science hanno analizzato i dati del registro v-safe ( sistema di sorveglianza attivo basato sull’invio di messaggi di testo ai partecipanti per richiedere loro di completare un sondaggio online in modo da valutare la loro stato di salute) dal 14 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021 che includeva 827 gravidanze. Di queste tra 700 e 713 donne erano state vaccinate dopo le 20 settimane di gravidanza.

Nella nuova analisi si evidenzia dunque un’incidenza cumulativa di aborto spontaneo che va dall’82% al 91%, numeri 7-8 volte superiori ai dati pubblicati. Gli autori del nuovo studio hanno quindi suggerito l’immediata sospensione dell’utilizzo dei vaccini a mRNA in gravidanza (a prescindere dalle settimane) e allattamento, nonché il ritiro degli stessi per bambini e popolazione generale in età fertile.

