Vaccino giovani, studio: più rischi che benefici/ 3 miocarditi per 1 ricovero evitato

“Il vaccino è più letale del Covid del 98% secondo uno studio di Harvard“. “La narrativa del vaccino crolla con uno studio di Harvard che dimostra come l’iniezione sia più pericolosa del Covid“. Questi sono solo alcuni dei tanti messaggi che stanno circolando sui social in relazione ad uno studio pubblicato su Social Science Research Network, un archivio di preprint. Ma cosa dice davvero questo studio? Partiamo da alcune precisazioni. Non è uno studio di Harvard, ma frutto del lavoro di ricercatori di università diverse (Washington, Oxford, Toronto, California, John Hopkins), oltre che di Artemis Biomedical Communications e Florida Department of Health. Alcuni di questi ricercatori non sono medici, ma esperti di legge, perché lo studio in questione serve a dimostrare l’inutilità dell’obbligo vaccinale per i giovani. Ed è proprio su di loro che si concentra, non sulla popolazione in generale, soffermandosi sulla relazione benefici.

“In questo lavoro, forniamo (a nostra conoscenza) la prima valutazione del rapporto rischio/beneficio dei richiami di SARS-CoV-2 per i giovani adulti non infetti di età inferiore ai 40 anni. La nostra stima suggerisce un danno netto atteso dai richiami in questa fascia d’età di giovani adulti, in cui gli esiti negativi di tutti gli eventi avversi gravi e delle ospedalizzazioni possono in media superare i benefici attesi in termini di ospedalizzazioni evitate“, scrivono i ricercatori. Inoltre, esaminano anche “i danni specifici per gli uomini dalla mio/pericardite“.

“MANCA VALUTAZIONE TRASPARENTE RISCHI-BENEFICI”

I ricercatori precisano però che si tratta di un’analisi conservativa, in quanto non è stato tenuto conto degli effetti protettivi di un’eventuale contagio precedente, che è sostanziale. “In primo luogo, sosteniamo che è mancata una valutazione trasparente dei rischi e dei benefici. In secondo luogo, che l’obbligo di vaccino può comportare un danno netto atteso per i singoli giovani adulti; terzo, che gli obblighi vaccinali non sono proporzionati; quarto, che gli obblighi statunitensi violano il principio di reciprocità a causa delle attuali lacune negli schemi di indennizzo per le lesioni da vaccino; quinto, che gli obblighi sono ancora meno proporzionati di quanto suggerito dalle analisi precedenti, perché gli attuali alti livelli di coercizione o pressione creano danni sociali più ampi“.

I ricercatori hanno ricordato che un comitato consultivo della FDA aveva votato in modo schiacciante contro la somministrazione dei booster ai giovani adulti sani, raccomandazione ignorata da Casa Bianca e CDC. Inoltre, contestano il fatto che gli studi di richiamo fossero piccoli e che i benefici riguardino le popolazioni più anziane ed evidenziano come nel Regno Unito, in Norvegia, Taiwan e Hong Kong sia raccomandata una sole dose per gli adolescenti. Dai calcoli fatti da questi ricercatori, in un ipotetico campus con 30mila giovani, il richiamo di Pfizer potrebbe causare da 18 a 98 eventi avversi in più rispetto alle ospedalizzazioni evitate. Se ci fossero 15mila maschi e altrettante femmine di età compresa tra 18 e 29 anni, si verificherebbero da 1,7 a 3 casi di miocardite tra i maschi e 0,7 tra le femmine. “Il booster all’intero campus potrebbe quindi provocare circa 3-4 casi di miocardite, tra i maschi, per ogni singolo ricovero evitato“.

STUDIO USA CONTRO OBBLIGO VACCINI A GIOVANI

Quindi, sulla base dei dati pubblici del CDC, la stima dei ricercatori è che “l’obbligo del vaccino all’università probabilmente causerà danni netti attesi a giovani adulti sani, tra i 18 e i 98 eventi avversi gravi che richiedono il ricovero in ospedale e tra i 1373 e i 3234 disagi, interruzioni delle attività quotidiane – che non sono compensati da un proporzionato beneficio per la salute pubblica“. Per i ricercatori, inoltre, “i gravi danni associati al vaccino Covid-19 non sono adeguatamente compensati dagli attuali sistemi di risarcimento dei danni da vaccino negli Stati Uniti. Come tali, queste gravi violazioni della libertà individuale sono eticamente ingiustificabili“.

Le critiche all’obbligo vaccinale per i giovani sono evidenti. “Il fatto che tali politiche siano state attuate nonostante le controversie tra gli esperti e senza aggiornare l’unica analisi dei rischi e dei benefici alle attuali varianti di Omicron suggerisce una profonda mancanza di trasparenza nella definizione delle politiche scientifiche e normative“. Suggeriscono altresì che questo studio possa avere implicazioni anche per altri obblighi, come per scuole, aziende, sistemi sanitari e forze armate. “I responsabili politici dovrebbero abrogare immediatamente gli obblighi di richiamo per i giovani adulti, assicurare percorsi di risarcimento per coloro che hanno subito conseguenze negative da queste politiche, fornire un accesso aperto ai dati degli studi clinici a livello di partecipanti per consentire analisi dei rischi e dei benefici stratificati per età di qualsiasi nuovo vaccino prima di emettere raccomandazioni, e iniziare quello che sarà un lungo processo di ricostruzione della fiducia nella sanità pubblica“.











