“Vaccino ha dato falso senso di sicurezza”/ Oms: “Solo 48% europei usa la mascherina”

Il vaccino anti-Covid, secondo l’Oms (Organizzazione mondiale della sanità), ha contribuito ad alimentare un senso di rilassatezza. Troppa rilassatezza, secondo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale Oms: “In molti Paesi e comunità siamo preoccupati per un falso senso di sicurezza, sul fatto che i vaccini abbiano posto fine alla pandemia di Covid e che le persone vaccinate non debbano prendere altre precauzioni. I vaccini salvano vite, ma non impediscono completamente la trasmissione del virus”.

Il dg ha puntualizzato inoltre che i dati raccolti suggeriscono che “prima dell’arrivo della variante Delta i vaccini riducevano la trasmissione di circa il 60%. Con Delta, questo dato è sceso a circa il 40%. Se sei vaccinato, hai un rischio molto più basso di sviluppare una malattia grave da Covid e di morire, ma sei comunque ancora a rischio di essere infettato e di infettare gli altri”. Ghebreyesus ha inoltre aggiunto come sia fondamentale, anche se si è vaccinati, continuare a prendere precauzioni per evitare di infettarsi e infettare qualcun altro, che potrebbe morire.

FALSO SENSO DI SICUREZZA DA VACCINI: L’OMS RACCOMANDA L’UTILIZZO DI MASCHERINE

Il direttore generale dell’Oms, Ghebreyesus, circa il vaccino ha evidenziato che è importante “indossare una mascherina, mantenere le distanze, evitare la folla e incontrare gli altri all’esterno, se possibile, oppure in uno spazio ben ventilato all’interno. Continuiamo a chiedere a tutti i governi di attuare un approccio di sanità pubblica e misure sociali completo e su misura per prevenire la trasmissione del virus, togliere la pressione dai sistemi sanitari e salvare vite umane”.

Anche il direttore dell’esecutivo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Rob Butler, intervenendo ai microfoni di Sky News, ha rimarcato che “se in Europa il 95% della popolazione indossasse la mascherina, si salverebbero 160mila vite”. Poi, Butler ha menzionato un lavoro di ricerca che ha trovato pubblicazione sulle colonne del British Medical Journal e che ha chiarito come l’uso della mascherina blocchi al 53% la trasmissione del Coronavirus. Stando alle attuali stime a disposizione dell’Oms, appena il 48% della popolazione europea utilizzerebbe regolarmente la mascherina.



