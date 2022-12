Vaccino HIV per stimolare anticorpi/ “Indotta una risposta nel 97% delle persone”

HIV, un nuovo vaccino per stimolare anticorpi

La scienze fa passi in avanti nello sviluppo di un vaccino contro l’HIV. Gli studiosi, su Science, hanno pubblicato un rapporto che mette in evidenza la loro strategia vaccinale che prevede un approccio graduale alla produzione di anticorpi in grado di colpire un’ampia gamma di varianti dell’HIV. “I dati che pubblichiamo su Science dimostrano per la prima volta che è possibile progettare un vaccino che susciti anticorpi su misura negli esseri umani. Abbiamo specificato in anticipo alcune proprietà molecolari degli anticorpi che volevamo suscitare e i risultati di questo studio mostra che l’antigene del nostro vaccino ha costantemente indotto proprio quei tipi di anticorpi”, ha spiegato il co-autore senior William Schief, PhD, professore e immunologo presso Scripps Research.

Scarlattina, casi in aumento in Italia/ "Circola parecchio ma non ci sono allarmi"

Lo stesso Schief è direttore esecutivo della progettazione del vaccino presso il Neutralizing Antibody Center di IAVI, dove è stato sviluppato il vaccino. “Riteniamo che questa strategia di progettazione del vaccino sarà essenziale per realizzare un vaccino contro l’HIV e potrebbe aiutare il campo a creare vaccini per altri patogeni difficili” ha puntualizzato lo studioso.

Ue, nuova strategia salute: il documento/ "Rafforzare sanità, prevenire minacce e..."

HIV, dopo il vaccino risposta nel 97% delle persone

Nello studio, i ricercatori hanno testato il vaccino contro l’HIV: questo mostra che la vaccinazione aveva un profilo di sicurezza favorevole e ha indotto la risposta mirata nel 97% delle persone vaccinate. Lo studio pubblicato su Science fornisce anche un’analisi immunologica dettagliata di come gli organismi hanno risposto al vaccino. “L’HIV rappresenta un’area di grave bisogno insoddisfatto in tutto il mondo, che è ciò che rende i risultati della nostra sperimentazione clinica di Fase 1 così incoraggianti. Attraverso la stretta collaborazione di molti scienziati, discipline e istituzioni diverse, siamo molto più vicini alla progettazione di un vaccino efficace che potrebbe aiutare a porre fine alla pandemia di HIV” ha spiegato Mark Feinberg, MD, PhD, presidente e CEO di IAVI.

Google e l'IA per scoprire nuovi farmaci/ Al via i primi accordi commerciali

Il vaccino contro l’HIV è riuscito a neutralizzare anticorpi bnAbs, un raro tipo di anticorpo in grado di combattere e proteggere da molte diverse varianti di un virus, compresa proprio l’HIV. Per questo motivo a lungo gli scienziati hanno cercato di sviluppare un vaccino contro l’HIV che induce bnAbs. “Attraverso un ampio monitoraggio della sicurezza e della tollerabilità durante la sperimentazione, abbiamo dimostrato che il vaccino aveva un profilo di sicurezza favorevole, pur inducendo le cellule bersaglio necessarie”, ha spiegato l’autore dello studio Dagna Laufer, MD, vicepresidente e responsabile dello sviluppo clinico presso IAVI, concludendo: “Questo rappresenta un grande passo avanti nello sviluppo di un vaccino contro l’HIV che sia sicuro ed efficace”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA