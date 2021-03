Vaccino Johnson & Johnson, oggi approvazione Ema?/ Come funziona: monodose, efficacia

È atteso nella giornata di oggi il via libera dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) al vaccino anti Covid realizzato da Johnson & Johnson. Armando Genazzani, rappresentante italiano nel comitato tecnico Chmp dell’Ema, aveva anticipato l’approvazione al siero di Janseen, azienda farmaceutica del gruppo J&J: «Nei primi 15 giorni di marzo potrebbe arrivare la decisione dell’Agenzia europea dei medicinali Ema». Ieri invece il ministro della Salute Roberto Speranza ad “Accordi&Disaccordi” su Nove aveva dichiarato: «Dopo i tre vaccini già autorizzati, aspettiamo la buona notizia che arrivi l’autorizzazione per il vaccino Johnson & Johnson». A differenza dei vaccini approvati finora, quello di Johnson & Johnson è monodose. Infatti, è l’unico a dose singola ad aver concluso la terza fase della sperimentazione.

Inoltre, è costruito su una piattaforma di cui il colosso farmaceutico ha un brevetto esclusivo, chiamata AdVac, che usa un adenovirus del raffreddore, ingegnerizzato in modo da essere reso inattivo e incapace di infettare.

VACCINO JOHNSON & JOHNSON CON TECNOLOGIA ADVAC

All’interno viene inserita un’informazione genetica, quella della proteina Spike che Sars-CoV-2 usa per penetrare la cellula umana. «Una volta inoculato, le cellule leggono questa informazione e stimolano la produzione di anticorpi specifici in grado di rispondere al coronavirus», ha dichiarato al Corriere della Sera Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia. Non si tratta di una nuova tecnologia, perché AdVac è stata usata anche per sviluppare il vaccino anti Ebola, inoltre viene usata attualmente per la messa a punto di altri candidati vaccini contro Aids e Zika. Dunque, è una tecnologia collaudata e sicura. Il vaccino anti Covid di Johnson & Johnson è stato sviluppato a Leiden, in Olanda, sede di Janseen, che è il maggiore sito produttivo. Ma sono stati attivati altri siti di produzione nel mondo per i lavori di rifinitura. Ad esempio, l’azienda italiana Catalent si occupa del confezionamento delle fiale.

EFFICACIA (ANCHE CONTRO VARIANTI)

Per quanto riguarda, invece, l’efficacia, previene nell’85% le forme gravi del Covid che richiedono ricovero e nel 100% dei casi evita la morte, quindi la protezione è molto forte. L’immunità si sviluppa dal settimo giorno, al 28esimo arriva all’85%. Inoltre, è risultato efficace anche contro le varianti brasiliana e sudafricana, essendo stato testato anche lì dove circolavano. «Le dosi possono essere tenute per due anni a meno venti gradi, una volta scongelate possono restare ad una temperatura da 2 a 8 gradi per tre mesi», ha aggiunto Bergamini. Infine, sugli effetti collaterali: febbre per 1-2 giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA